C’est la série la plus attendue du moment et HBO vient de lâcher une grosse bande-annonce

A l'occasion du The Last of Us Day, Max et Sony viennent de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce pour la très attendue saison 2 de la série The Last of Us. L'attente va être longue jusqu'en 2025 !

Comme vous le savez peut-être, ce 26 septembre 2024 est un jour particulier pour tous les fans de The Last of Us. En effet, chaque année, The Last of Us Day met à l'honneur l'univers créé par le studio Naughty Dog avec différentes annonces.

Pour cette édition 2024, Sony et Max ont décidé de faire les choses en grand. Tout d'abord, le constructeur nippon a annoncé une bonne nouvelle pour tous les propriétaires de PS5 abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium. Pour cause, The Last of Us Part 1, le remake PS5 du premier opus, rejoint officiellement le catalogue des jeux disponibles. L'occasion parfaite de découvrir ce titre culte dans les meilleures conditions et à moindre frais.

Quant au service de streaming, il vient de partager sur les réseaux sociaux et YouTube une toute nouvelle bande-annonce de la saison 2 de la série HBO The Last of Us. Après un premier teaser très court dévoilé en août 2024, ce nouveau trailer nous permet de découvrir en un peu plus de 2 minutes ce qui nous attend dans cette salve d'épisodes.

Une nouvelle bande-annonce explosive pour la saison 2 de The Last Of Us

Autant le dire de suite, cette saison s'annonce explosive. Pour rappel, l'histoire de cette nouvelle saison devrait reprendre dans les grandes lignes celle du second jeu. On retrouvera donc un Joël torturé après les évènements du grand final de la saison 1, tandis qu'Ellie essaie tant bien que mal de trouver sa place à Jackson, la ville dirigée par Tommy et Anna. Et si Ellie et Joël seront toujours au centre de l'intrigue, cette saison introduira également plusieurs personnages extrêmement importants, à savoir Dina, Jessie et surtout Abby.

Quoi qu'il en soit, cette bande-annonce nous rassure sur un point : cette saison 2 s'annonce particulièrement fidèle au jeu. On reconnaît plusieurs séquences cultes, comme ce moment suspendu entre Ellie et Dina (Take On me), le fameux plan où Abby rampe sous un grillage effondré sous le poids de dizaines d'infectés ou encore la première rencontre avec les Séraphites dans la banlieue de Seattle. Concernant la date de sortie, il faudra toujours se contenter d'un vague 2025.