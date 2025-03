Silent Hill f s’annonce plus effrayant que jamais, découvrez la première bande-annonce

Le prochain jeu de la série Silent Hill se dévoile enfin dans une vidéo angoissante. L'occasion de découvrir ce qui nous attend avec Silent Hill f, un opus nous plongeant dans le Japon des années 60.

Il aura fallu attendre des années, mais cette fois, ça y est : la licence Silent Hill revient sur le devant de la scène. La saga débutée en 1999 a fait de l'ombre à Resident Evil avant de lentement tomber dans l'oubli jusqu'au remake de Silent Hill 2 en 2024. L'occasion pour beaucoup de joueurs de découvrir ou redécouvrir l'ambiance oppressante si particulière de la série, et de motiver les éditeurs à continuer sur la lancée. Parmi les titres prévus, on trouve l'opus inédit Silent Hill f.

On change radicalement de décor en délaissant la ville américaine fictive qui donne son nom au jeu. Direction le Japon des années 1960 dans la petite ville isolée d'Ebisugaoka. D'ordinaire paisible, elle est touchée par un mystérieux brouillard qui la transforme en cauchemar dont on ne peut pas s'enfuir. L’adolescente Hinako Shimizu, que nous incarnons, va devoir comprendre ce qu'il se passe et surtout survivre à l'enfer qui se déploie autour d'elle.

La première bande-annonce de Silent Hill f fait place à l'horreur

Konami nous gratifie d'une vidéo d'environ 3 minutes qui plante le décor. On remarque que la bascule vers le monde parallèle se manifeste ici par l'apparition de fleurs rouges du plus bel effet, tranchant avec les précédents opus où le gris domine largement. Pour le moment, l'histoire est très cryptique. Tout au plus nous parle-t-on de “doute, regret et de choix inéluctables“. Idem pour le gameplay, absent du trailer. Hinako brandit à un moment un tuyau de métal, ce qui laisse penser qu'elle aura au moins se moyen pour se battre.

Le scénario du jeu est écrit par Ryukishi07, un auteur célèbre à l'origine des romans visuels d'horreur psychologique “When They Cry“, tandis que le studio Neobards Entertainement se charge du développement. Il a notamment travaillé sur le remake de Resident Evil 3 en 2020. Akira Yamaoka, compositeur historique de la franchise Silent Hill, revient pour le plus grand plaisir des fans et de nos oreilles. La page Steam de Silent Hill f est en ligne, mais aucune date de sortie n'est annoncée. Le jeu sortira aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.