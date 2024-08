Ces écrans de Samsung vont faire économiser une quantité d’énergie folle aux smartphones, plus besoin de les recharger tous les jours

Samsung a dévoilé une nouvelle technologie d’écran OLED à faible consommation d'énergie qui promet bien de révolutionner l'autonomie des smartphones.

L'efficacité énergétique est devenue un enjeu crucial pour les smartphones modernes. Les processeurs puissants, comme le Snapdragon 8 Gen 3, et les écrans haute résolution consomment une grande partie de la batterie. Pour répondre à ce défi, les fabricants explorent diverses solutions, allant du refroidissement actif pour éviter la surchauffe des composants, à l'amélioration des technologies de gravure pour rendre les puces plus économes en énergie. C’est dans ce contexte que Samsung annonce une avancée majeure avec son nouvel écran OLED, capable de réduire la consommation d'énergie de plus de 50 %.

Samsung a révélé lors de l'expo IMID 2024 que son nouveau panneau OLED, dépourvu de film polarisant, pourrait changer la donne en matière d'autonomie des smartphones. Selon le vice-président de Samsung Display, ces écrans permettront aux futurs modèles phares de la marque de durer plus de 24 heures sans recharge, et ce, même en cas d'utilisation intensive. Cette réduction drastique de la consommation d'énergie est vraiment cruciale, car c'est bien l'écran qui est l'un des composants les plus gourmands.

Les nouveaux écrans OLED de Samsung réduisent la consommation d'énergie de 50 %

En plus de prolonger l'autonomie des téléphones, ces nouveaux écrans OLED sont conçus pour répondre aux exigences croissantes de l'intelligence artificielle. Avec des besoins en calculs de plus en plus élevés, les appareils nécessitent des technologies d'affichage capables de restituer des images d'une précision extrême, tout en restant légers et flexibles. Samsung envisage de réallouer une partie de l'énergie économisée par ces derniers pour alimenter des calculs d'IA plus gourmands en ressources, sans compromettre l'autonomie globale des appareils.

Les capacités d'intelligence artificielle, d'abord introduites sur le Galaxy S24, sont désormais intégrées dans toute la gamme de smartphones Samsung, proportionnellement à la puissance de chaque modèle. Grâce à l'efficacité énergétique des nouveaux écrans OLED, Samsung va ainsi parvenir à prolonger la durée des batteries tout en renforçant ces fonctionnalités. Cette avancée va permettre aux utilisateurs de profiter d’appareils plus performants, mais aussi avec une autonomie potentiellement étendue à plusieurs jours sans recharge.

Source : IMID 2024