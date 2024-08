Ces deux futures consoles portables Android sont parfaites pour vos jeux rétro, voici ce que l’on sait

Le fabricant GoRetroid, spécialisé dans les consoles portables sous Android, annonce 2 nouvelles machines. Voici les détails actuellement connus sur la Retro Pocket Mini et la Retro Pocket 5.

Même si nos smartphones sont assez puissants pour se transformer en console de jeux portable, les contrôles tactiles ne remplaceront jamais les boutons et joysticks physiques. Et comme tout le monde n'a pas le budget pour s'offrir un Steam Deck ou une Asus ROG Ally X, des fabricants ont cherché à développer un compromis bon marché, mais promettant l'accès à une bibliothèque de jeux extrêmement fournie. La solution ? Construire une machine sous Android.

Le système d'exploitation de Google permet en effet l'installation de nombreux émulateurs, offrant à chacun la possibilité de faire tourner les jeux qu'ils possèdent sur cartouche ou CD. Parmi les entreprises spécialisées dans l'élaboration de consoles portables sous Android, GoRetroid est un nom incontournable. Depuis des années, elle met sur le marché des appareils de qualité à des prix très abordables. Et ça tombe bien, la firme vient d'en annoncer 2 nouveaux : la Retro Pocket Mini et la Retro Pocket 5.

La Retro Mini veut devenir votre console rétro de poche

Comme son nom l'indique, la Retro Pocket Mini est plus petite que les autres consoles de GoRetroid. Vous pouvez la découvrir sous toutes ses coutures dans le teaser situé ci-dessous. Sur la face avant, une croix directionnelle en haut à gauche, deux joysticks avec anneau lumineux de part et d'autre de l'écran et 4 boutons dont A, B, X, Y dont l'agencement est celui d'une manette Super Nintendo. 4 gâchettes ainsi que les boutons d'allumage et de volume prennent place sur la tranche supérieure, tandis que la tranche inférieure accueille un port SD, un port USB-C et ce qui semble être un port jack 3.5 mm.

Mais la question est de savoir ce qu'elle cache à l'intérieur. Le constructeur est pour le moment assez avare de détails. On sait que l'écran mesure 3,7 pouces. C'est une dalle OLED qui affiche une définition de 1280 x 960 pixels. Enfin, l'engin mesure 165 x 77 x 17 mm et pèse 215 grammes.

En ce qui concerne les performances, on sait simplement que le processeur sera un Snapdragon. Ce devrait être au minimum un Snapdragon 4, peut-être un Snapdragon 6 (respectivement les puces du Moto G 5G et du Moto G Stylus 5G par exemple). La Retro Pocket Mini se déclinera en 5 ou 6 coloris différents.

La Retroid Pocket 5 voit les choses en grand avec un écran élargi

La Retro 5 est la successeure de la Retro 4, logique. Autrement dit : ce sera le modèle le plus puissant de GoRetroid au moment de sa sortie. On ne sait pas encore s'il sera décliné en version Pro et non Pro, comme la 4e itération.

En fait on ne sait pas grand chose sur cette nouvelle console. Seules les deux photos présentes dans cet article ont été révélées. L'occasion de constater qu'en terme de design, rien ne semble changer par rapport à la Retro Mini. La différence la plus visible est l'écran qui adopte un format 16:9, par opposition au 4:3 de la Mini.

Rien d'officiel sur le reste de la fiche technique. En fonction de ce que GoRetroid a fait sur ses précédentes consoles, et si le processeur utilisé est un Snapdragon, on peut raisonnablement s'attendre à au moins un Snapdragon 8 à 2,8 GHz (celui du Galaxy S22).

Pas de prix et pas de date de sortie non plus, mais là aussi on peut se baser sur les habitudes de la firme. En résumé : la Retro Pocket Mini et la Retro Pocket 5 pourraient être disponibles en septembre ou en octobre 2024. De quoi se faire un sympathique cadeau de Noël avant l'heure.