Ce vélo électrique fonctionne sans batterie et se recharge en roulant, mais comment ?

Le français Axel Ladaique a mis au point un vélo à assistance électrique qui n'a pas besoin de batterie ou de recharge. Le résultat est un deux roues plus respectueux de l’environnement.



Il n'y a pas que la trottinette dans la vie. En matière de deux roues, les vélos sont depuis longtemps des choix privilégiés pour de nombreuses personnes, surtout ceux qui proposent une assistance électrique pour les montées et autres portions de trajets difficiles. De plus en plus accessibles et de plus en plus autonomes, ces modèles regroupés sous l’appellation VAE sont certes moins polluants qu'une voiture, mais il ne faut oublier qu'ils ont tout de même un impact sur l'environnement.

La batterie intégrée à ce type de vélo ne sort pas de nulle part. Pour la fabriquer, il faut des métaux tels que le lithium, le nickel ou le cobalt. Coûteux, ils sont également difficiles à recycler. Un inventeur français du nom d'Axel Ladaique s'est demandé comment y remédier et sa solution est aussi simple qu’ingénieuse : se passer de la batterie. Pour y parvenir, il l'a remplacée par des supercondensateurs capables de se recharger pendant que vous roulez.

Comment ce vélo à assistance électrique peut fonctionner sans batterie

Le deux roues d'Axel, pour le moment nommé Styx, est composé de 4 parties : le vélo lui-même, le pack de supercondensateurs, la carte de contrôle et la roue motorisée. Pour avancer avec le vélo, vous devez pédaler comme d'habitude. La différence avec un VAE classique, c'est qu'à la décélération ou au freinage, un frein moteur s'actionne. En plus de vous faire ralentir, il va générer de l'énergie électrique. Cette dernière est alors transformée par le système de contrôle de la vitesse (ESC) puis stockée dans les supercondensateurs.

Quand les capteurs détectent que vous avez besoin d'un coup de pouce, le moteur électrique prend le relai grâce à l'énergie emmagasinée. Axel Ladaique a présenté un prototype de Styx, visible sur la photo ci-dessus, au concours d'invention James Dyson Awards. Le concept fonctionne, même s'il reste encore à l'améliorer. Pour le moment, le VAE récupère 20% de l’énergie générée lors du freinage. La prochaine version devrait atteindre les 40 %.