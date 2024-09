Ce téléviseur de TCL n’est pas un tableau de maître, mais il veut bien le devenir

À l’occasion de l’IFA, TCL a présenté un nouveau téléviseur qui se positionne face au The Frame de Samsung. Singeant l’ergonomie d’un tableau qu’il imite à la perfection quand il est accroché à un mur, ce produit étonne par son design rectiligne. Et pourtant, ce n’est pas là son atout le plus important. Explications.

La télévision est un grand rectangle noir qui peut parfois dénoter dans un salon quand la décoration est atypique. Si les performances vidéo et le prix sont l’un des premiers critères de choix, le design n’arrive pas très loin derrière. De fait, certains constructeurs proposent des produits dont le but est de jouer les caméléons, de passer inaperçu, de se fondre dans le décor. C’est notamment le cas de The Frame, un produit premium signé Samsung.

À l’occasion de l’IFA qui se tient cette semaine à Berlin, TCL a fait trois annonces en télévision. Mais l’une d’entre elles nous a marqués plus que les autres : le NTXFrame TV. Dans ce nom, il y a deux informations à relever. D’abord NXT, qui indique que la télévision bénéficie d’un écran proche du « NXTPaper » des smartphones de la marque, avec une finition mate sans reflet. Ensuite Frame TV, qui confirme le positionnement de ce produit face à The Frame de Samsung. Autant appeler un chat… un chat !

The Frame de Samsung a un nouveau concurrent chez TCL

NXTFrame TV est un téléviseur qui se décline en trois tailles : 55, 65 et 75 pouces. La télévision ressemble de loin à un tableau et sa vocation est d’être accroché à un mur, même si TCL propose aussi un support amovible. D’ailleurs, le châssis à l’arrière du téléviseur est particulièrement plat, afin d’accentuer cet effet. Les connectiques sont camouflées, derrière un cache que l’utilisateur doit enlever. Et un seul câble est absolument nécessaire : celui de l’alimentation. En outre, il y a deux haut-parleurs intégrés optimisés par Bang & Olufsen.

NXTFrame ressemble beaucoup à un tableau. Et TCL en joue avec ce produit. Grâce à un partenariat avec la National Gallery de Londres, les utilisateurs disposent gratuitement de nombreux tableaux de maitre à afficher sur leur mur en provenance de la collection du musée britannique. Et si cela ne suffit pas, la télévision dispose d’une bibliothèque d’images qu’il est possible d’étendre en ligne.

NXTFrame s'adapte à tous les intérieurs

NTXFrame est un produit customisable. Le contour de la télévision est blanc par défaut. Mais il est possible d’ajouter un habillage. TCL en propose quatre au démarrage : bleu, bois, brun et noir. La marque livre un cadre additionnel couleur propose aussi des bordures supplémentaires si le cadre blanc n’est pas optimal. Le constructeur va même jusqu’à offrir un cadre couleur bois avec tous les NXTFrame.

En outre, l’utilisateur peut changer la coque de la télécommande pour que son coloris réponde à celle du cadre. Des coques étonnantes puisqu’elles sont réalisées à partir de feuilles de thé recyclées. Enfin, TCL propose un support pour présenter la télévision comme un tableau, si l’utilisateur ne veut pas l’accrocher au mur. Ce support est blanc. Il dispose de petites roues pour bouger le produit dans d’autres coins du salon ou dans d’autres pièces.

Il existera deux versions de la NTXFrame TV. Une version standard où le téléviseur est vendu seul. Et une version « Pro » qui combine le téléviseur avec un système audio externe connecté sans fil au téléviseur (toujours pour limiter le nombre de câbles connectés à la télévision). Ce système est optimisé lui aussi par Bang & Olufsen. Les prix et la date de lancement du NXTFrame TV dans ses deux versions n’ont pas été annoncés. Mais la commercialisation serait prévue avant la fin de l’année.