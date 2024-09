Ce smartphone abordable veut s’adapter à vos besoins grâce à son astucieux design

HMD, le créateur des téléphones Nokia, dévoile un nouveau smartphone. Son nom : Fusion. Comme Pulse et Skyline, Fusion est facile à réparer soi-même. Mais sa particularité est d’être modulaire. Sa coque basique peut être remplacée par une autre plus spécifique. Un connecteur charge sans fil. Un flash supplémentaire. Une manette de jeu. Les possibilités sont infinies. Et on vous explique pourquoi ça nous parait être une bonne idée.

En 2024, le constructeur finlandais HMD veut se relancer sur le marché des smartphones. Une tâche qui n’est pas facile pour cette entreprise dont le grand public ne connait pas (encore ?) le nom et qui ne veut plus utiliser le seul élément qui constituait sa notoriété. En effet, c’est HMD qui se cache derrière les téléphones Nokia depuis plusieurs années. Mais la société a décidé de consacrer cette marque aux feature phones. Résultat : plus aucun smartphone ne s’appellera Nokia chez HMD…

Nous avons pu le constater ces derniers mois avec le lancement du Pulse, du Pulse Pro (que nous avons testé) et du HMD Skyline. Et nous ne constatons encore aujourd’hui. A l’occasion de l’IFA, HMD a dévoilé un nouveau produit milieu de gamme avec comme objectif d’avoir une proposition différente de la concurrence. Le smartphone s’appelle Fusion. Et, outre sa réparabilité symptomatique, il se démarque par un design astucieux.

Le HMD Fusion s'adapte à vos besoins grâce à sa coque interchangeable

En effet, la coque arrière du smartphone est interchangeable. Vous pouvez facilement l’enlever et la remplacer. Sous la coque se trouve un connecteur propriétaire appelé « Smart Pins ». Une initiative qui nous en rappelle d’autres. Nous pensons aux différentes générations de Moto Z de Motorola. Nous pensons aussi à certaines tablettes (iPad Pro d’Apple notamment) qui disposent d’un connecteur propriétaire pour les claviers. Smart Pins peut servir à faire passer de la donnée, mais aussi de l’énergie dans les deux sens. Imaginez donc les possibilité.

HMD promet plusieurs coques dès le lancement : une intégrant une manette de jeu, une autre avec un flash LED supplémentaire pour les influenceurs, une troisième avec un connecteur pour la charge sans fil et une dernière avec des renforts pour les aventuriers et les professionnels qui travaillent en extérieur. Bien sûr, HMD ne sera pas le seul à proposer des coques supplémentaires. Et la firme invite les accessoiristes à participer à l’écosystème.

Le HMD Fusion reste un smartphone abordable et réparable

Le Fusion reste un smartphone HMD : abordable, facile à réparer et relativement complet. Il arrivera en France au prix de 269 euros sur le site officiel de la marque. La disponibilité et les prix des coques supplémentaires n'ont pas été communiqués. Des kits de réparation seront logiquement proposés chez iFixit, comme pour les Pulse et Skyline. Le produit est livré avec Android 14 et inclut le Detox Mode du Skyline. HMD promet 2 ans de mise à jour d’Android et 3 ans de patch de sécurité. Voici les principales caractéristiques de sa fiche technique :