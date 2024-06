Ce site pirate tient tête au plus gros studio d’Hollywood, il ne fermera pas ses portes

La Warner Bros. a demandé à GitHub de retirer un portail IPTV populaire. Cette demande concernait des chaînes comme HBO et Cartoon Network. Les propriétaires du site ont rapidement supprimé le contenu incriminé, mais le site reste opérationnel.

Les autorités luttent activement contre le piratage, mais les sites de streaming illégal trouvent constamment des parades. Par exemple, plusieurs des plus grands sites de streaming pirate, tels que Fmovies et Sflix, ont récemment changé de domaine en réponse aux ordonnances des tribunaux indiens. Ces manœuvres montrent la résilience et l'adaptation de ces plateformes face aux efforts pour les fermer.

Un autre outil utilisé pour lutter contre le piratage en ligne est la demande de retrait DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Ce mécanisme permet aux détenteurs de droits d'auteur de demander la suppression de contenu illicite hébergé en ligne. Récemment, la Warner Bros. a ciblé un portail IPTV hébergé sur GitHub. Elle a demandé le retrait de ce dernier pour violation présumée de droits d'auteur. Le portail en question, iptv-org.github.io, propose des listes de lecture sous format M3U. Ces fichiers permettent de lier des utilisateurs à divers flux de chaînes via des lecteurs multimédia qui facilitent l'accès aux contenus en streaming.

La Warner Bros n’a pas réussi à faire fermer ce portail IPTV hébergé sur GitHub

Le site iptv-org.github.io attire environ un million de visiteurs mensuels et liste plus de 37 000 chaînes, il n’est donc pas étonnant d’apprendre que certaines violent potentiellement les droits d'auteur. La Warner Bros. a envoyé une notification de retrait DMCA à GitHub via son partenaire anti-piraterie, MarkScan qui cible spécifiquement le contenu de la société américaine, y compris HBO et Cartoon Network. Les mainteneurs du site, ou pirates, conscients des enjeux juridiques, ont réagi rapidement pour éviter une fermeture complète de leur plateforme.

Face à cette demande, ils ont rapidement supprimé le contenu incriminé, tout en expliquant que les liens vers les playlists M3U ne constituent pas directement une infraction aux droits d'auteur. GitHub a accordé un délai d'un jour ouvrable pour résoudre la plainte, et les développeurs ont choisi de se conformer en identifiant et en retirant les chaînes de Warner Bros. et Discovery. Cette action rapide a permis au site de rester en ligne, bien que certains liens aient été tout aussi rapidement restaurés par la suite après une réévaluation de ces mêmes développeurs.

Source : torrentfreak