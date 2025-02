Ce site de torrents populaire est suspecté de phishing, il dénonce un abus

Un site de torrents très utilisé affiche malgré lui un avertissement pour suspicion de phishing sur sa page d'accueil. Pour la personne en charge, il s'agit d'une fausse accusation dont elle a une idée de l'origine.

Quand il s'agit de lutter contre le piratage, les ayants droit ont le choix des armes. Sans parler de certains qui en substance demandent à couper Internet, il est par exemple possible d'effrayer les utilisateurs d'un site illégal assez simplement. Pour comprendre, il faut d'abord rappeler que la très grande majorité des sites Internet utilise les services de l'entreprise Cloudflare. Elle propose différents services axés sur la sécurité.

Afin de repérer d'éventuelles failles, Cloudflare intègre un système de signalement ouvert. Autrement dit, vous pouvez lui indiquer que tel ou tel site est dangereux. Parce qu'il est infecté par un malware, parce qu'il imite un site légitime pour voler les informations personnelles des internautes, etc. Or, il se trouve que c'est ce qui vient de se passer avec un site de torrents très utilisé. La conséquence est très concrète : un avertissement s'affiche sur sa page d'accueil. Sauf que le site en question réfute l'accusation.

Suspecté de phishing, ce site de torrents se défend

C'est KickAssAnime qui est visé ici. Avec ses centaines de millions de visites par an, il s'agit d'un des plus gros sites pirates d'anime au monde. Sur sa page d'accueil, on peut lire en ce moment l'avertissement suivant : “Ce site a été signalé pour phishing potentiel. Le phishing se produit lorsqu'un site tente de voler des informations sensibles en se présentant faussement comme une source sûre“.

Lire aussi – Ce célèbre site de torrents demande de l’argent et ça pourrait le mener à sa perte

Pour Dion, qui gère KickAssAnime, il s'agit d'une campagne de signalements massifs et surtout abusifs. “Nous ne demandons aucune information personnelle à nos utilisateurs, à l’exception d’un e-mail lors de leur inscription. De plus, le site est sans publicité depuis des semaines”, en référence au fait que ce sont souvent ces dernières qui sont infectées par un malware. Il pense savoir qui est derrière cela, sans donner de nom. Une alliance d'ayants-droit ? Un concurrent ? En attendant des réponses, le site a opéré une redirection vers un autre de ses domaines.

Source : TorrentFreak