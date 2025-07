Ce phénomène spatial extraordinaire a bouleversé notre façon de vivre il y a 42 000 ans, et ça pourrait encore arriver

Une étude montre comment un événement spatial très particulier a complètement changé les habitudes de vie des hommes à leur époque. Les scientifiques précisent que le phénomène n'a rien d'unique et qu'il pourrait se reproduire.

Il est facile de penser que ce qu'il se passe dans l'espace reste dans l'espace. Après tout, les trous noirs, les planètes qui explosent et autres joyeusetés cosmiques, ça ne change rien à notre quotidien. Mais c'est oublier que plusieurs phénomènes spatiaux ont un impact direct sur la Terre, et par extension ses habitants. L'inversion des pôles magnétiques du Soleil est un bon exemple. D'ailleurs ceux de la planète bleue aussi s'inversent. C'est arrivé à peu près 300 fois en 200 millions d'années, autant dire que personne n'a rien remarqué.

Par contre, nos ancêtre homo sapiens et homo neanderthalensis n'ont pas pu ignorer ce qui est arrivé il y a environ 42 000 ans de ça. Si nous connaissons l'événement en question depuis des dizaines d'années, il a fallu attendre 2025 pour que l'on comprenne son influence sur les modes de vie des hommes préhistoriques. Et elle est très loin d'être anecdotique. Voyons comment nous nous sommes adaptés à ce que l'on appelle l'excursion de Laschamps.

Il y a 42 000 ans, un événement spatial bouleversait la vie de l'Homme

Derrière ce nom se cache une modification brutale des champs magnétiques de la Terre. Ils ne sont pas inversés, mais éloignés de leurs ancrages habituels. La magnétosphère s'est alors fracturée en plusieurs petites zones de faible intensité. La force du champ est descendue jusqu'à 10 % de son intensité actuelle. Résultat : cette barrière protectrice naturelle contre les vents solaires et autres rayonnements nocifs n'a plus joué son rôle ou presque.

Une recherche publiée dans Science Advances montre que dans les régions les plus touchées, l'Homme s'est alors mis à passer plus de temps dans les cavernes, à produire plus de vêtements couvrants et même à utiliser plus d’ocre qu'avant pour s'en badigeonner la peau. C'était l'équivalent de notre crème solaire à l'époque. L'excursion de Laschamps a poussé les humains à s'adapter rapidement et ce ne sera pas la dernière fois. Les auteurs rappellent en effet qu'elle peut se reproduire, et que l'on n'a aucune idée de quand.