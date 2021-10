Ce pack smartphone Redmi Note 10 5G + Mi Smart Band 5 chute à 149 €

Superbe offre à saisir du coté de Darty pour les personnes à la recherche d'un smartphone 5G pas cher. L'enseigne propose un pack comprenant le Xiaomi Redmi Note 10 5G avec en plus un bracelet connecté Mi Smart Band 5. Le tout à prix imbattable !

Ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de ce bon plan Darty qui permet de s'équiper du smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G avec un bracelet connectée Xiaomi Mi Smart Band 5 à un très bon prix. Alors qu'il faut habituellement débourser 219 € pour l'acheter, son prix chute à seulement 149 € grâce à une remise immédiate de 34 %. A ce tarif les stocks risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair. Premiers arrivés, premiers servis !

On retrouve sur le Xiaomi Redmi Note 10 5G un écran DotDisplay de 6,5 pouces avec définition Full HD+ 1080p et fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 90 Hz. Sous le capot, le smartphone embarque le SoC Dimensity 700 de MediaTek gravé en 7nm, une mémoire RAM de 4 Go et un stockage interne de 128 Go.

Pour la photo, il s'appuie sur trois capteurs. La caméra principale grand-angle de 48 MP est épaulée par un objectif macro de 2 MP dédié aux très gros plans ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 MP également, qui sert notamment au mode portrait. Pour les selfies, la caméra frontale est de 8 MP. Enfin, le smartphone intègre une batterie haute capacité de 5 000 mAh et tourne sous Android 11.

