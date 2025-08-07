Ce mystère de Windows laisse les utilisateurs perplexes depuis des années, on a enfin l’explication

Après des années à se demander pourquoi Windows avait parfois ce comportement étrange, un ingénieur de Microsoft nous donne l'explication. Mieux vaut tard que jamais.

Même si on ne comprend pas son fonctionnement, il n'y a rien de magique derrière Windows. Plusieurs équipes ont travaillé ensemble pour le programmer et vous proposer l'interface que vous utilisez au quotidien. Mais cela n'empêche pas que parfois, le comportement du système nous laisse songeur. Certains se rappelleront par exemple qu'installer Windows 95 nécessitait de passer par 3 systèmes d'exploitation différents. Étrange quand on y pense.

Idem pour ce phénomène que les utilisateurs constatent depuis très longtemps. Sur les réseaux sociaux et les forums, on en trouve des traces remontant à presque 10 ans. Alors que vous venez de lancer l'extinction ou le redémarrage de votre ordinateur, une fenêtre sans titre s'affiche. Elle indique “Ce programme empêche l'arrêt” (ou le redémarrage). Le problème, c'est que vous avez aucune idée de qui est l'application en question puisque que l'intitulé du popup est désespérément vide.

Le secret de cette bizarrerie de Windows est enfin levé

L'explication nous est donnée par Raymond Chen, un vétéran de Microsoft aimant écrire à propos de ce genre de chose. C'est lui qui a mis fin au débat sur qui a inventé l'écran bleu de la mort Windows par exemple. En ce qui concerne la fameuse fenêtre, voici ce qu'il se passe. Quand un logiciel empêche Windows de se fermer ou de redémarrer, le programme Blocked Shutdown Resolver (BSDR) se lance. Il montre une liste de fenêtres dont celle qui gère la notification d'arrêt/redémarrage et celles qui attendent de traiter cette dernière.

“Le programme contrôle tous les éléments de la présentation. La description provient du titre de la fenêtre. L'icône provient de l'icône de la fenêtre“, précise Chen sur son blog The Old New Thing. C'est là qu'est la clé du mystère : les logiciels créent souvent des fenêtres que vous n'êtes pas censé voir. Celles faites pour recevoir des messages ou servir d'ancrage au positionnement d'une autre par exemple. Les développeurs ne s'embêtent donc pas à leur donner un titre. Sauf que le BSDR le reprend dans sa propre fenêtre explicative, qui reste vide. Maintenant vous savez.