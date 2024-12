Ce bug met en danger votre Windows 11 installé via USB ou CD, voici comment le corriger rapidement

Un bug récent empêche certains utilisateurs de Windows 11 d’installer les dernières mises à jour de sécurité. Cette fois-ci, ce sont les systèmes installés via clé USB ou CD qui sont les principaux concernés. Heureusement, il existe une solution pour contourner ce problème.

Les mises à jour de Windows 11 sont régulièrement marquées par des bugs, et une fois n’est pas coutume, un nouveau problème vient compliquer la vie des utilisateurs. La dernière mise à jour d’octobre 2024 avait déjà causé des écrans bleus et des plantages sur certains appareils, notamment ceux utilisant l’application VoiceMeeter, entraînant une suspension temporaire du déploiement. Microsoft avait dû intervenir rapidement pour corriger la situation. Aujourd’hui, un nouveau souci plus sérieux bloque complètement l’installation de mises à jour futures pour certains appareils, rendant le système vulnérable.

Microsoft a confirmé que les appareils installés via des supports physiques comme une clé USB ou un CD sont les plus touchés. Ce bug survient lorsque le support utilisé contient les mises à jour d’octobre (KB5044284) ou de novembre 2024 (KB5046617). Les systèmes concernés ne peuvent pas recevoir de nouvelles mises à niveau, y compris celles de sécurité cruciales pour protéger les données des utilisateurs. En revanche, les installations réalisées directement via Windows Update ou le catalogue officiel ne sont pas concernés par ce problème, ce qui permet d'éviter cette limitation critique.

Un bug bloque les mises à jour de Windows 11 version 24H2 après une installation via USB ou CD

Ce problème, qui touche les appareils installés à l’aide de supports incluant les mises à jour d’octobre ou de novembre 2024, empêche les utilisateurs d’appliquer les correctifs mensuels comme ceux de décembre. Selon Microsoft, la cause principale serait une incompatibilité dans les fichiers installés via clé USB ou CD. Les utilisateurs ayant choisi une mise à jour via les outils officiels en ligne ne sont pas concernés par ce bug. Pour les autres, ce blocage pourrait les exposer à des vulnérabilités si les correctifs ne sont pas appliqués rapidement.

Pour éviter ce problème, Microsoft recommande d’utiliser un support contenant la mise à jour de décembre 2024 ou une version plus récente. Les utilisateurs souhaitant créer une clé USB ou un CD d’installation doivent vérifier que ces correctifs récents y sont inclus. En attendant une résolution définitive, il est conseillé de privilégier les installations via Windows Update ou de télécharger les fichiers nécessaires depuis le catalogue officiel. Une solution à long terme est en cours de développement, et des mises à jour régulières seront publiées sur le tableau de bord Windows Health.

Source : Microsoft