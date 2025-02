Ce bug dans les téléphones Samsung met vos fichiers privés en danger, voici comment vous protéger en attendant un correctif officiel

Samsung propose depuis des années un Dossier Sécurisé pour protéger vos fichiers sensibles. Pourtant, une faille récemment découverte permet d’accéder aux applications et aux photos stockées dans cet espace et compromet sa confidentialité.

Protéger ses fichiers personnels est devenu une priorité pour de nombreux utilisateurs de smartphones. Samsung a justement intégré la fonctionnalité Dossier Sécurisé, censée offrir un espace privé verrouillé par un mot de passe ou une authentification biométrique. Celui-ci permet de cacher des applications, des photos et des documents sensibles, empêchant toute intrusion extérieure. Mais un nouveau rapport révèle que ce dernier n’est pas aussi hermétique qu’on pourrait le croire.

Une faille de sécurité a été découverte dans One UI 7, la surcouche Android de Samsung. En raison de la façon dont la marque a conçu le Dossier Sécurisé, il est traité comme un profil de travail par Android. Résultat : sous certaines conditions, il est possible d’accéder aux applications et aux photos qu’il contient, même sans le déverrouiller. Cette vulnérabilité remet en question la sécurité de cette fonctionnalité.

Les fichiers du Dossier Sécurisé de Samsung sont accessibles via un simple contournement

Ce bug a été mis en évidence par un utilisateur sur Reddit et confirmé par des experts en cybersécurité. Le problème vient du fait qu’Android considère le Dossier Sécurisé comme un profil professionnel. Si une application de ce profil demande l’accès aux photos, celles du dossier deviennent visibles, alors qu’elles devraient rester protégées. En pratique, une personne ayant accès au smartphone pourrait installer une application de gestion de profils de travail, comme Shelter, et explorer les fichiers de ce dernier sans difficulté.

Autre problème : les applications installées dans le Dossier Sécurisé apparaissent dans le gestionnaire des permissions d’Android. Un simple détour par les paramètres du smartphone suffit donc pour voir quelles applications sont censées être cachées dans cet espace sécurisé. Samsung n’a pas encore annoncé de correctif, mais une solution pourrait être d’adopter une approche similaire à Android 15 et son “Espace Privé”, qui utilise un profil utilisateur complètement isolé du reste du système. En attendant un correctif officiel, il est recommandé d’éviter d’y stocker des fichiers trop sensibles ou d’activer le chiffrement de ce dernier pour limiter les risques.

Source : Android Authority