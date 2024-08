Ce bateau de guerre s’équipe d’un canon laser, à quoi va-t-il servir ?

Comme d'autres pays, la Chine commence à doter ses navires de guerre de canons laser futuristes. L'un d'eux a été repéré sur les réseaux sociaux, et sa fonction pose question.



Les avancées technologiques prennent de nombreuses formes. Certaines nous sont directement accessibles comme un nouveau smartphone ou un chatbot boosté à l'IA, d'autres sont réservés à des domaines bien particulier dont on ne sait pas forcément grand chose à moins d'en faire partie intégrante. Parmi eux, on peut citer le secteur militaire, capable depuis plusieurs années d'aligner des chiens robots armées de fusil d'assaut ou autres machines de guerre autonomes.

Cette fois-ci, c'est un canon laser qui a été repéré sur un bateau chinois. L'information circule sur les réseaux sociaux et doit donc être prise avec des pincettes, mais elle semble fondée. L'arme prend place sur un navire d'assaut de l'Armée populaire de libération du pays. Plus précisément un amphibie type 071, pouvant accueillir jusqu'à 800 soldats ainsi que de nombreux véhicules (hélicoptères, aéroglisseurs…). Le numéro du bâtiment a été masqué, mais on suppose qu'il s'agit du 986, le Siming Shan.

Le canon laser de ce navire d'assaut a plusieurs fonctions potentielles, voici lequelles

Même si très peu de détails ont filtré, on sait que le canon laser se trouve à l'arrière d'un autre canon “traditionnel” sur la proue (l'avant) du navire. Sa puissance ou sa portée n'ont pas été révélées. En revanche, il est possible de deviner à quoi il est destiné en priorité : la lutte contre les drones. La prolifération de ces robots de combats volants pousse de plus en plus d'armées à s'équiper de moyens de s'en défaire, et ce genre d'arme est parfait pour ça. Selon la puissance du canon, il est possible qu'il vise aussi des bateaux ou des engins volants de petite taille, et même des missiles.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel dispositif est utilisé, comme en témoigne ce canon laser britannique. En ce qui concerne ceux montés sur un navire, la France en possède, ainsi que l'Allemagne et les États-Unis par exemple. La Chine emboiterait le pas à ces pays avec une phase de test avant d'envisager l'installation sur d'autres bateaux de sa flotte.