Casque sans fil JBL pas cher : bon prix sur le modèle Tune 510BT

Si vous avez un budget de moins de 30 euros pour l'achat d'un casque sans fil de la marque JBL, sachez que le modèle Tune 510BT est à seulement 25,99 euros chez Amazon et sur le site E. Leclerc. Une offre intéressante qui est à saisir dans la limite des stocks disponibles !

Direction le site Amazon ou la plateforme E. Leclerc où les deux revendeurs cités proposent un casque sans fil JBL pas cher. Alors qu'on peut le trouver ailleurs aux alentours des 39 euros, le modèle Tune 510BT proposé dans un coloris noir est vendu à exactement 25,99 euros. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin E. Leclerc.

Considéré comme un casque de type supra-auriculaire, le JBL Tune 510BT dispose d'une autonomie maximale de 40 heures. Le casque se charge en 2 heures et vous permet d'obtenir 2 heures supplémentaires en une recharge rapide de 5 minutes. Il est possible de diffuser votre musique sans fil grâce à la technologie Bluetooth et de ne jamais manquer vos appels avec la connexion multi-points qui permet de passer d'un appareil Bluetooth à un autre. Léger, le JBL Tune 510BT est doté de coussinets doux et d’un bandeau rembourré pour un port confortable. Enfin, le casque Tune 510BT de JBL est compatible avec les assistants vocaux comme Siri et l'assistant Google.