Le casque Nothing Headphone (1) passe de 299 € à 169 € : son look attire l’œil, son prix aussi

Le Nothing Headphone (1) passe sous la barre des 170 € sur Amazon. Ce casque Bluetooth conçu avec KEF est à 169,14 € au lieu de 299 €. De quoi profiter d’une réduction de 43 % sur un modèle avec réduction de bruit et jusqu’à 80 heures d’autonomie.

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Le Nothing Headphone (1) se fait remarquer pour ses oreillettes transparentes et sa forme peu habituelle qui illustre bien la philosophie de la marque. En plus de ce design qui sort des sentiers battus, il offre une qualité de son haut de gamme. Son prix conseillé de 300 € montre d’ailleurs clairement son positionnement premium. Mais en ce moment, le casque est en promotion à moins de 170 € sur Amazon.

Le site le propose à 169,14 €, ce qui représente une réduction d’environ 130 € (-43%) par rapport au prix normal. L’offre est valable sur les deux coloris (noir et blanc). Vous pouvez donc choisir la couleur qui vous convient sans différence de prix.

Nothing Headphone (1) : un son signé KEF et des commandes au toucher bien pratiques

Nothing a fait appel au spécialiste britannique KEF pour travailler la partie acoustique de ce casque. Le Headphone (1) embarque des haut-parleurs dynamiques de 40 mm et prend en charge le codec LDAC sur les appareils compatibles. Vous pouvez également le brancher en USB-C ou utiliser sa prise jack 3,5 mm.

Des commandes sont disponible sur le casque, dont une molette qui permet de régler le volume, ainsi qu’une palette qui sert à changer de piste. Vous gardez donc la main sur votre musique avec des commandes physiques facilement repérables au toucher.

Le casque propose également une réduction de bruit active et adaptative, avec jusqu’à 42 dB d’atténuation. La force de la réduction s’ajuste en fonction du bruit autour de vous. Ile st aussi possible d’activer le mode transparence pour entendre les sons extérieurs tout en gardant le casque sur les oreilles.

Le Nothing Headphone (1) offre également une bonne autonomie : jusqu’à 35 heures avec la réduction de bruit activée, et 80 heures lorsqu’elle est coupée. Ces chiffres correspondent à une écoute en AAC à 50 % du volume. Avec le LDAC, comptez plutôt jusqu’à 30 et 54 heures respectivement.

Enfin, l’application Nothing X permet d’affiner le son selon vos préférences grâce à un égaliseur. Le casque propose aussi une connexion multipoint : vous pouvez donc le connecter à votre smartphone et à votre ordinateur en même temps.