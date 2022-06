Call of Duty : si vous trichez, le jeu vous retire vos armes

Activision travaille dur pour tenter d’éliminer les tricheurs des serveurs de Call of Duty. L'éditeur a choisi de ne pas les bannir, mais de rendre leur vie impossible. Sa dernière trouvaille ? Leur enlever leurs armes, tout simplement.

Il n’y a rien de plus rageant que de tomber sur un gros tricheur dans une partie de Call of Duty. Activision fait tout pour endiguer ce fléau et communique sa progression au fil des mois. La dernière idée en date pour éliminer les tricheurs est simple : les désarmer pour leur enlever tout intérêt au jeu.

La Team Ricochet est un groupe de développeurs au sein d’Activision chargé de lutter contre la triche sur les serveurs de Call of Duty Vanguard et Warzone. Elle partage ses travaux via une note de blog et nous donne des nouvelles aujourd’hui.

Activision lutte contre la triche dans Vanguard et Warzone

Comme l’explique le site officiel, la team Ricochet observe le comportement des joueurs en pleine partie afin de trouver les contrevenants et automatiser les sanctions. Une fois le tricheur repéré, le logiciel lui retire toutes ses armes, même ses poings ! Il peut continuer à tricher si cela lui chante, mais il n’a plus aucune chance d’être une nuisance pour les autres.

« Nous avons vu cet outil en action et les réactions des tricheurs qui sont toujours à mourir de rire »

Ce n’est pas la première technique présentée par la Team Ricochet. Il y a quelques mois, les équipes ont par exemple rendu beaucoup plus résistants aux dégâts les joueurs aux prises avec les tricheurs.

Les équipes expliquent qu’il faut qu’elles innovent constamment contre la triche sur les serveurs de Call of Duty. Les techniques des pirates sont de plus en plus sophistiquées pour passer sous les radars et c’est un vrai jeu du chat et de la souris. Cette guerre virtuelle est comparée au développement d’un anti-virus, les experts en sécurité devant toujours être à l’affut.

En tout cas, le travail de la team Ricochet semble payer, puisque les matchs comprenant des tricheurs sont de moins en moins nombreux. Ce sont des développeurs de l’ombre qui garantissent une bonne expérience.

Source : Activision