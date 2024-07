Bug CrowdStrike : certains n’ont pas été dérangés par la panne mondiale, merci Windows 95 !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affaire du bug CrowdStrike n'a pas fini de faire parler d'elle. Si la panne a affecté des millions d'ordinateurs à travers le monde, d'autres n'ont pas du tout été touchés. Et ce n'est pas parce qu'ils fonctionnent sous Linux, mais plutôt parce qu'ils utilisent une ancestrale version de… Windows !

C'est ce vendredi 19 juillet que plus de 8,5 millions d'ordinateurs fonctionnant sous Windows ont été impactés par une énorme panne émanant de CrowdStrike. En cause : une simple mise à jour de sécurité, incompatible avec les différentes éditions de Windows, qui a purement et simplement bloqué l'OS de Microsoft.

Mais si de nombreux ordinateurs à travers le monde, exploitant une configuration matérielle et une version de Windows récentes, ont été affectés par la mise à jour de CrowdStrike, ce n'est pas le cas de tous les PC en activité à travers le globe. Bien évidemment, ceux qui tournent sous Linux n'ont pas été touchés, mais même certains ordinateurs sous Windows sont passés entre les mailles du filet.

La panne CrowdStrike n'a pas touché certains ordinateurs sous Windows

Ainsi, les ordinateurs de Southwest Airlines, la 4e plus grande compagnie aérienne des États-Unis, n'ont pas été concernés par la mise à jour de CrowdStrike. Mais comment l'entreprise a-t-elle pu échapper à une telle panne généralisée ?

Tout simplement parce que ses machines utilisent encore une ancestrale version de Windows en 2024. Ainsi, la compagnie fait appel à Windows 3.1 (sorti en 1992) et à Windows 95 (sorti en 1995, comme son nom l'indique) pour notamment gérer le planning de son personnel.

En revanche, il serait peut-être exagéré d'affirmer que le bug CrowdStrike n'a eu aucune répercussion sur les vols de Southwest Airlines. Les aéroports, qui utilisent des versions plus récentes, ont dû revoir leur planning de vol. à l'instar des autres entreprises américaines d'aviation, qui utilisent Windows 10 ou Windows 11, ont dû interdire tout décollage. Au total, ce sont plus de 3 000 vols qui ont été annulés et 11 000 qui ont été reportés.

Southwest Airlines a souvent été critiqué par ses propres employés pour avoir recours à des versions désuètes de Windows. On n'ose imaginer l'obsolescence des logiciels utilisés qui par l'entreprise et tournent sous Windows 3.1. Mais le fait d'avoir échappé au bug pourrait conforter la compagnie aérienne dans sa position, et à continuer à utiliser des versions de Windows sorties il y a plus de 30 ans.