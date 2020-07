Bouygues Telecom augmente le débit de ses forfaits fibre optique pour contrer la Freebox Pop

Bouygues Telecom annonce un changement pour son abonnement BBox Ultym Fibre, notamment en termes de débit. Les nouveaux abonnés profiteront dès maintenant d’une connexion à 2 Gb/s, contre 1 Gb/s jusqu’à présent. Un changement qui intervient la veille du lancement officiel de la Freebox V8, alias Freebox Pop. Coïncidence ?

Bouygues Telecom vient d’annoncer quelques changements dans ses offres fibre optique. Des changements qui interviennent un jour avant une annonce importante de Free calée le 7 juillet. Une nouveauté assez importante pour que l’opérateur convie les journalistes au sein de son siège parisien. Le sujet de cette conférence de presse n’est un secret pour personne : il s’agit de la présentation de la Freebox V8, aussi appelée Freebox Pop. Cette nouvelle box, compatible ADSL et fibre optique, devrait remplacer la désormais un peu vieillissante Mini 4K.

Les changements opérés par Bouygues Telecom concernent tous les forfaits. Mais les principales évolutions touchent surtout l’offre BBox Ultym Fibre, la plus chère du catalogue de l’opérateur. Tout d’abord, Bouygues annonce qu’il fournira désormais systématiquement le modem BBox Fibre Wi-Fi 6, que nous avons testé en début d’année. Ce boitier, tout en hauteur, est compatible avec les dernières évolutions de réseaux filaires et sans fil pour tirer parti des débits offerts par la fibre.

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement

Le deuxième changement concerne justement le débit proposé en fibre optique. Bouygues Telecom décidé de relever le débit maximal en upload et en download de ses forfaits. BBox Ultym Fibre passe donc de 1 à 2 Gb/s sur la bande descendante et jusqu’à 600 Mb/s sur la bande montante. Le forfait BBox Must Fibre passe quant à lui à 1 Gb/s (contre 500 Mb/s) en téléchargement. Et BBox Fit passe de 200 Mb/s à 300 Mb/s.

Troisième changement, la BBox Ultym Fibre inclut désormais un répéteur WiFi 6 pour étendre la portée du WiFi dans les logements où la couverture du modem n’est pas suffisante. Un seul répéteur peut être commandé par abonnement. L’inclusion n’est pas automatique. Il faut en faire la demande auprès d’un conseiller en ligne. Notez que ces changements concernent uniquement les nouveaux abonnements. Les anciens clients seront malheureusement lésés.

Rappelons que l’offre Ultym inclut Internet, la télévision et la téléphonie fixe, un décodeur avec un disque dur de 180 Go et un bonus au choix (dont Canal Plus Series) au prix de 28 euros par mois la première année et 46 euros par mois à partir du 13e mois.