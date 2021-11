Les bouquets OCS, beIN SPORTS et Famille sont en clair pour les abonnés Orange

Voici une information qui risque d'intéresser les abonnés TV de l'opérateur Orange ! Le numéro un des télécoms en France a pensé à ses clients en proposant une diffusion en clair des chaînes TV issues des bouquets OCS, beIN SPORTS et Famille, à l'occasion d'une durée limitée. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

À partir de ce 10 novembre 2021 et ce, jusqu'au 17 novembre prochain, Orange permet à ses clients titulaires d'un abonnement Internet de profiter, de façon gratuite, de toutes les chaînes en clair des bouquets OCS, beIN SPORTS et Famille. Il s'agit d'une offre sans surcoût et disponible sur tous les écrans (TV, web et application TV d'orange sur mobile ou tablette).

Au total, ce sont 56 chaînes gratuites qui sont proposées durant la période indiquée. Parmi ces chaînes provenant des trois bouquets, on retrouve notamment les 4 chaînes OCS, les 10 chaînes beIN SPORTS ainsi que des chaînes Divertissement, Jeunesse, Découverte, Pop Culture et Musique. Pour voir l'intégralité des chaînes offertes, il suffit de se rendre sur cette page dédiée.

Pour y accéder, il faut aller directement sur la chaîne ou sur le canal 29 de la TV d'Orange, ou sur le Guide TV (canal 0) à l'aide de la télécommande, et choisir la thématique et les programmes depuis la TV. Depuis le mobile ou la tablette, il faut se rendre directement sur l'application TV d'Orange.