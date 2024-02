Les Galaxy Buds pourront bientôt traduire du contenu en direct, l’IA des Galaxy S24 est partout

Samsung révolutionne ses écouteurs Galaxy Buds en intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour la traduction et l'interprétation en temps réel, ouvrant la voie à une communication sans frontières.

L'innovation dans le domaine des écouteurs sans fil ne cesse de s'accélérer, avec des marques comme Samsung en première ligne pour repousser les limites de la technologie. Récemment, le fabricant a enrichi ses Galaxy Buds 2 Pro avec Auracast, une fonctionnalité Bluetooth LE Audio permettant de connecter plusieurs écouteurs à ses téléviseurs Neo QLED 8K et Micro LED.

L'arrivée des nouveaux Galaxy S24 a marqué un tournant pour Samsung, avec une emphase particulière sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Au-delà des améliorations techniques, comme un écran plus lumineux et un processeur plus performant, c'est l'IA Galaxy qui se distingue comme un élément révolutionnaire. De la traduction instantanée de pages web à la reformulation contextuelle de messages, en passant par la traduction orale en temps réel, elle vise à faciliter la communication dans toutes ses formes. Ces avancées intégrées dans ces smartphones, préfigurent les innovations qui arrivent sur Galaxy Buds, promettant une synergie entre les appareils et des fonctions encore vue nul part avant sur ce type d’appareil.

Les Galaxy Buds vont bientôt intégrer ces fonctionnalités d'IA impressionnantes

L'annonce de Samsung, faite discrètement mais avec impact, marque une étape importante dans l'évolution des accessoires connectés. En dotant les Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds FE des capacités de traduction en direct et d'interprétation, l’entreprise repousse les limites de ce que les écouteurs sans fil peuvent accomplir. Au-delà de la simple écoute de musique ou des appels, ces écouteurs deviennent des assistants personnels polyglottes, capables de briser les barrières linguistiques en temps réel.

Les modèles concernés, notamment les Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2, et Galaxy Buds FE, bénéficient désormais de ces avancées via une mise à jour firmware. La mise en œuvre de ces fonctionnalités d'IA sur ces écouteurs, sans nécessité de connexion internet, souligne l'innovation technologique de Samsung. Cela illustre également la volonté de l'entreprise de fournir des solutions pratiques et accessibles pour faciliter la communication dans un monde globalisé.

Toutefois, l'exigence d'un smartphone de la série Galaxy S24 pour activer ces fonctions (pour le moment), met en lumière la stratégie de du fabricant visant à encourager l'adoption de son dernier flagship, tout en renforçant l'interopérabilité au sein de son écosystème de produits. La photo publiée sur le site officiel de Samsung en Inde, détaillant ces nouveautés, fournit une vision concrète de cette intégration, utilisation sans précédent.

Source : Samsung India