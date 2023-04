Cette TV QLED TCL 65″ (4K, Google TV, HDMI 2.1) revient à moins de 500 €

Belle affaire à saisir sur un téléviseur de 65 pouces chez Leclerc ! Pendant une durée limitée, la TV QLED C63 Series 65C631 avec Google TV revient à moins de 500 euros grâce à une remise immédiate et à une offre de remboursement.

Vous avez jusqu'au dimanche 30 avril 2023 pour bénéficier d'une remise immédiate de 109 euros sur l'achat d'un téléviseur 65″ de la marque TCL. En effet, la TV QLED C63 Series 65C631 passe de 699 euros à 590 euros (frais de port inclus en choisissant la livraison gratuite en magasin Leclerc).

En plus de cette remise, il faut savoir que le téléviseur du constructeur asiatique est éligible à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions). Le prix de revient de la TV est donc de 490 euros.

Le téléviseur TCL 65C631 est équipé de la technologie QLED, d'une diagonale de 164 cm, d'une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels et d'un format d'image en 16:9. Compatible avec Google TV, l'appareil permet de retrouver les meilleures applications de streaming telles que Netflix, Prime Video, Disney+ ou bien encore myCANAL. Du côté de la connectique, on retrouve surtout trois ports HDMI 2.1, deux ports USB, un port Ethernet et un Mini-A/V. Et pour la partie audio/vidéo, les utilisateurs auront la possibilité de découvrir deux haut-parleurs de 10 watts chacun, le Dolby Atmos et la technologie HDR Pro.