Bon plan iPhone 13 : la version 256 Go est à moins de 300 €

L'iPhone 13 avec 256 Go de stockage est proposé à un prix imbattable en ce moment. Si vous disposez d'un budget de moins de 300 € pour un iPhone, voici une opportunité à ne pas manquer.

Il n'est certes plus tout jeune, mais l'iPhone 13 reste compétitif en 2025. Il offre toujours d'excellentes performances et continue de recevoir les dernières mises à jour d'iOS. Pour les petits budgets, c'est donc un modèle qui en vaut largement la peine.

En ce moment, l'iPhone 13 reconditionné, avec 256 Go de stockage est à 299,99 €. Ce bon plan est d'autant plus intéressant que la version avec 128 Go est affichée au même prix. Pour rappel, l'iPhone 13 256 Go avait été lancé à 1029 €. Au ce prix, il est donc quasiment 4 fois moins cher qu'à sa sortie, et c'est le meilleur prix actuellement disponible pour cette configuration.

iPhone 13 : toujours aussi performant en 2025

Équipé de la puce A15 Bionic, l'iPhone 13 ne montre aucun signe de faiblesse en matière de performances. Sa puissance reste suffisante pour offrir une excellente fluidité au quotidien, même pour les tâches les plus exigeantes comme les jeux vidéo.

Le smartphone dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces, avec une définition 2532 x 1170 pixels. C'est une dalle de qualité, compatible HDR10 et Dolby Vision, sans oublier l'habituel True Tone qui adapte la couleur à la luminosité ambiante.

En ce qui concerne la partie photo, l'iPhone 13 dispose de deux capteurs arrière de 12 MP chacun (grand-angle et ultra grand-angle. Comme toujours chez Apple, les photos sont de qualité, de jour comme de nuit. Nous avons pu le constater lors de note test de l'iPhone 13.

Enfin, le smartphone est compatible avec iOS 18.x. Il continue donc de recevoir les dernières mises à jour de l'OS, sachant qu'Apple assure un support logiciel de 5 à 6 ans pour ses iPhone.