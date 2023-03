Dreame D10 Plus : l’aspirateur robot est à un très bon prix grâce à un code

À la recherche du Dreame D10 Plus à un très bon prix ? Sur le site Rakuten, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger, l'aspirateur robot est proposé à moins de 320 euros grâce à un code promotionnel. Attention, il s'agit d'une offre à durée limitée !

Rakuten profite de la saison printanière pour vous permettre de bénéficier d'une réduction de 30 euros dès 299 euros d'achat, sur une sélection d'articles issus de l'univers ménage & nettoyage. Parmi la sélection d'articles, on retrouve notamment le Dreame D10 Plus.

Jusqu'à ce dimanche 26 mars 2023, l'aspirateur robot disponible sur la boutique officielle Boulanger est vendu à 319 euros au lieu de 349 euros. La remise se fait avec le coupon PRINTEMPS30 qui est à saisir durant l'étape de la commande. Pour information, la livraison de l'appareil est gratuite à domicile et il sera possible d'avoir un cashback supplémentaire de 15,95 euros à valoir sur une prochaine commande passée sur Rakuten.

Concernant ses points forts, le D10 Plus dispose d’une batterie dotée d’une grande capacité de 5200 mAh qui garantit une autonomie de 150 minutes pour un nettoyage en continu jusqu’à 270 mètres carrés. L'aspirateur robot possède une capacité du réservoir de 145 ml qui vous permet d'aspirer et nettoyer en même temps avec trois niveaux de réglage. On retrouve aussi la navigation LIDAR qui permet de cartographier avec précision l'intérieur du logement et d'éviter les obstacles pour un nettoyage efficace, en particulier dans les pièces avec des meubles rapprochés.