BMW iX3 : le prix du premier crossover électrique de BMW démarre à 73000 euros

BMW annonce l’arrivée du iX3, son premier crossover 100 % électrique, avant la fin de l’année 2020, et son prix, qui s’échelonne de 73000 euros à 80 000 euros. La marque allemande en profite pour détailler la fiche technique du véhicule, notamment son autonomie qui s’élève à 460 kilomètres WLTP, ainsi que l’ensemble des équipements qui seront proposés avec les deux finitions.

Au printemps, nous avons relayé dans nos colonnes les premières images du premier crossover électrique de BMW, le iX3. Créé à partir du concept éponyme, ce véhicule 100 % électrique était attendu dans le courant de l’année 2020, et ce malgré les difficultés dues à la crise sanitaire. Double difficulté même, puisque le crossover est fabriqué en Chine, sur le site de production de Shenyang plus précisément, et il y sera commercialisé en avant-première.

Cette semaine, BMW a organisé un événement sur Internet pour officialiser l’arrivée du iX3 dans le courant de l’année, mais aussi pour détailler sa fiche technique, ses équipements ainsi que son prix. Concernant ce dernier, deux finitions sont proposées. La première, Inspiring, sera vendue à 72950 euros. La seconde se nomme Inspiring. Elle sera commercialisée à 79350 euros. Parmi les différences entre les deux finitions, la présence d’un système audio Harman Kardon, le système Park Assist Plus ou encore l’affichage tête haute couleur, BMW HUD.

Le crossover 100 % électrique est doté d’un moteur 210 kW, soit l’équivalent de 286 chevaux. C’est exactement le même moteur que celui du concept car présenté en 2018. Grâce à lui, le iX3 passe de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et sa vitesse de pointe est de 180 km/h. La batterie est un modèle 80 kWh, soit une capacité légèrement supérieure à celle du concept car. L’autonomie annoncée par BMW est de 460 km (cycle WLTP), soit une distance augmentée de 20 kilomètres de plus.

Batterie rechargée à 80 % en 34 minutes

Cette autonomie est améliorée grâce aux différents niveaux de récupération d’énergie installée, que ce soit lors du freinage et de la décélération. Plusieurs modes sont d’ailleurs proposés en fonction du style de conduite voulue. Cette batterie est compatible charge rapide (puissance de 150 kW maximum). Selon BMW, 34 minutes suffisent pour recharger 80 % de la batterie et 10 minutes pour obtenir une autonomie de 100 kilomètres. Bien sûr, BMW propose parmi toutes les options d’abonnement de recharge un accès au réseau Ionity.

Côté équipement, vous retrouvez BMW ConnectedDrive, l’aide à la conduite type AutoPilot avec toutes les options payantes possibles, BMW Live Cockpit Navigation Pro, le système de navigation de BMW, et BMW Connected Charging, pour préparer les trajets en prenant en compte les pauses pour la recharge. Le crossover est compatible Android Auto et Apple CarPlay.