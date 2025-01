Bluetti dévoile l’Apex 300, une batterie externe qui joue la carte de l’évolutivité

Créé en 2009, Bluetti est une marque qui s’est rapidement taillé une solide réputation dans le domaine en pleine expansion des batteries nomades, face notamment à l’ogre Ecoflow. Pour l’année 2025, Bluetti entend plus que jamais se placer comme un des leaders de la révolution des énergies propres avec une nouvelle stratégie et des produits innovants.

Bluetti a profité du CES pour annoncer sa nouvelle stratégie qui s’appuie notamment sur la réorganisation totale de son catalogue autour de trois séries de produits : Apex, Elite et EnergyPro. La marque entend ainsi réaffirmer ses ambitions dans le stockage de l’énergie.

La série Apex répond aux besoins énergétiques avancés au travers de solutions fiables offrant de fortes capacités et pouvant fournir en sortie plus de 3 kW. La série Elite s’adresse quant à elle aux passionnés d’activités de plein air et aux personnes découvrant l’univers du stockage d’énergie et qui souhaitent s’équiper de solutions de secours pas trop chères pour leur domicile. On trouvera donc ici des solutions compactes et d’une puissance inférieure à 3 kW. Enfin, les produits de la série EnergyPro vont intéresser les propriétaires de grandes maisons souhaitant vivre hors réseau ou les entreprises. Ils nécessiteront une installation réalisée par des professionnels.

Apex 300, une batterie externe puissance et évolutive

Annoncé au CES 2025 et commercialisé le printemps prochain, l’Apex 300 est la première pierre d’une nouvelle génération de batteries externes performantes et évolutives. Les possibilités de ce système peuvent impressionner avec au maximum une capacité de 58 Wh pour une puissance de sortie qui peut atteindre 11,52 kW ! Pour cela, il faudra tout de même réunir trois unités et 18 modules d’extension.

L’Apex 300 se distingue par sa capacité à produire simultanément du 120 et du 240 V. L’ensemble prend en charge le procédé hot-swappable : vous pourrez enlever ou ajouter des unités ou des extensions sans éteindre le système. Bluetti est parvenu à améliorer la densité énergétique de cette génération de 40 % : en clair, le rapport volume / capacité d’énergie est 40 % supérieur à celui des autres dispositifs. L’Apex 300 est le cœur de la solution à laquelle peuvent venir se rajouter des batteries supplémentaires B300, B300S ou B300K.

EnergyPro 6K, alimenter la maison en toute simplicité

Le système EnergyPro 6K qui devrait arriver sur le marché en mai prochain est une solution fiable et abordable pour stocker l’énergie produite par une installation solaire. L’idée est de stocker le surplus d’énergie produite par des panneaux solaires pour l’utiliser ensuite la nuit afin de réduire considérablement vos factures d’énergie. Le système peut aussi alimenter votre maison en cas de coupure d’électricité.

L’EnergyPro 6K a été pensé pour les maisons de taille petite à moyenne, mais il est possible d’en coupler plusieurs, jusqu’à 5, pour ajuster l’installation en fonction de vos besoins et de votre budget. Ce dispositif prend en charge la technologie de recharge bidirectionnelle d’un véhicule électrique compatible qui pourra ainsi recharger la batterie de la maison en utilisant la sienne. Il peut aussi être associé à un groupe électrogène et à la box ATI Smart Distribution qui permet de gérer en toute transparence le passage d’une alimentation par votre fournisseur d’énergie ou par l’EnergyPro 6K.

L’utilisation de cellules LFP et d’un système de refroidissement passif ultra-efficace permet à la marque n’annoncer des performances stables durant 10 ans. La capacité de 5,8 kW peut donc passer à 29 kW en rassemblant 5 unités, tandis que la puissance délivrée variera entre 7,68 kWh et 38,4 kWh.

Les tarifs n’ont pas encore été officialisés pour la France, mais Bluetti promet des prix particulièrement compétitifs.