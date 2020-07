Black Shark 3S : le nouveau smartphone gamer de Xiaomi sera annoncé le 31 juillet

Xiaomi pourrait sortir une nouvelle version de son smartphone gamer : le Black Shark 3S. Ce modèle dopé aux hormones pourrait être présenté officiellement le 31 juillet prochain. Un terminal pensé avant tout pour le marché chinois.

Après le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro, c’est un nouveau modèle de smartphone gamer qui devrait prochainement être présenté par Xiaomi : le Black Shark 3S. Il serait plus puissant que les deux versions précédentes et serait le terminal « ultime » de la gamme.

La semaine dernière, un cadre de Xiaomi avait indiqué sur Weibo qu’un mystérieux terminal nommé Black Shark 3S était en développement. Nous avons aujourd’hui une date de présentation pour ce produit via une invitation postée sur le réseau social chinois. Il sera officialisé le 31 juillet, soit vendredi prochain.

La publication indique également que chaque utilisateur du réseau repostant cette image aura une chance d’être tiré au sort pour gagner un modèle « Tencent » du smartphone. Pas plus de détail, mais on imagine un terminal avec des jeux de l’éditeur chinois préinstallés.

Le marché du gaming mobile en pleine effervescence

Le Black Shark 3S serait donc plus puissant que le Black Shark classique. Il disposerait du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865+, une première pour la marque. Nous retrouverions toujours un écran AMOLED de 6,67 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, contre 90 Hz pour le modèle de base. Il serait également compatible avec la recharge rapide jusqu’à 65 watts, ce qui permettrait une charge complète en une heure. Nous attendons maintenant vendredi pour l’officialisation du produit.

Le Black Shark 3 est un smartphone qui mise sur le jeu vidéo, nouvelle cible des constructeurs mobile, mais qui se veut abordable. Dans le même style, on peut évoquer le Honor Play, mais également le Razer Phone (premier smartphone du marché à se doter d’une dalle 120 Hz). Le ténor du marché, c’est bien entendu le ROG Phone, dont la troisième itération vient juste d’être annoncée et qui apporte tout ce qu’un smartphone peut apporter au niveau de la puissance.

Le Black Shark 3S va s’axer prioritairement sur le marché Chinois, qui est très friand de ce genre de produits. Les jeux mobiles sont en effet très prisés dans le pays.