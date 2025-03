Black Mirror se moque du casque VR d’Apple dans la bande-annonce de sa saison 7

Netflix a diffusé une nouvelle bande-annonce pour la saison 7 de la série dystopique Black Mirror. On peut y voir ce qui s'apparente à un tacle envers l'Apple Vision Pro, plus précisément envers l'une de ses fonctions iconiques.

Si la série dystopique Black Mirror diffusée sur Netflix depuis 2011 fascine autant, c'est sûrement parce qu'elle se sert intelligemment des technologies qui nous entourent en les poussant à l'extrême. Par exemple, nous n'en sommes pas au point où certains réseaux sociaux et leur systèmes de notation déterminent plusieurs aspects de notre vie (l'épisode “Chute libre” de la saison 3), mais nous avons des exemples bien réels des dérives que peuvent entraîner ces plateformes. Idem pour la réalité virtuelle.

Dans sa 7e saison, Black Mirror va explorer ce domaine, entre autres. C'est en tout cas ce que permet de déduire la nouvelle bande-annonce publiée par Netflix, disponible à la fin de cet article. Et qui dit VR dit casque. À une minute et 27 secondes, on peut justement voir un personnage en porter un. Si son design global fait plutôt penser à un Quest Pro de Meta modifié, ce qu'il se passe quand l'homme fait un appui sur le côté de l'appareil est clairement une référence peu flatteuse à l'Apple Vision Pro.

La saison 7 de Black Mirror tacle gentiment l'Apple Vision Pro

Le geste fait en effet apparaître une simulation numérique des yeux de l'acteur. C'est la fameuse fonction EyeSight du casque d'Apple, censée rendre les interactions avec un porteur du Vision Pro plus naturelles, mais qui se révèle plutôt dérangeante. D'autant que si les “yeux” suivent les mouvements de tête horizontaux, ils ne bougent pas dès lors que l'on bouge la tête de haut en bas.

Lire aussi – On a vu le casque de réalité mixte de Samsung et il s’attaque frontalement à l’Apple Vision Pro. Voici nos premières impressions

Les équipes responsables des effets spéciaux de la série auraient très bien pu donner un résultat beaucoup plus réaliste. Le fait que ce ne soit pas le cas fait penser qu'il s'agit d'un clin d'œil volontairement moqueur . La saison 7 de Black Mirror sera diffusée le 10 avril 2025 sur Netflix. Rappelons que pour la première fois, elle contiendra un épisode qui sera la suite directe d'un autre.