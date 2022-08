Bitcoin : un Youtubeur crypto arnaque ses abonnés en leur dérobant 4 millions d’euros

Plusieurs centaines de personnes ont signalé une arnaque orchestrée par le Youtubeur Crypto Gouv. Ce dernier appelait ses abonnés à rejoindre un pool d’investissements, les incitant parfois à lui verser des dizaines de milliers d’euros en leur promettant une forte plus-value. Quelques semaines plus tard, il a annoncé fermer l’opération et repartir avec les 4 millions d’euros de fonds récupérés.

On ne le dira jamais assez : si malgré l’atmosphère actuelle pour le moins délétère du marché vous souhaitez investir dans les cryptomonnaies, faites extrêmement attention où vous mettez les pieds. Déjà très répandues quelques années, les arnaques sont désormais légion, au point d’intéresser le FBI lui-même. Tandis que les plus « chanceux » s’en sortent avec quelques milliers d’euros de perte seulement, la facture peut très rapidement atteindre plusieurs millions. On estime ainsi à 770 millions d’euros le montant des arnaques cumulées trouvées sur les réseaux sociaux.

De quoi attiser la convoitise des individus malintentionnés. Crypto Gouv, Youtubeur ayant acquis une certaine renommée dans la sphère crypto française, a ainsi flairé le filon. En quelques mois à peine, il est parvenu à rassembler pas moins de 4000 traders en herbe dans des salons Discord et Telegram. On connaît désormais l’astuce : faire miroiter des gains astronomiques en l’échange de seulement quelques centaines d’euros d’investissement. Au sein de ces pools créés par Crypto Gouv, certains se laissent emporter et vont même jusqu’à lui vers plusieurs milliers d’euros.

Il repart avec les 4 millions d’euros de ses abonnés sans explications

Tout s’arrête le 9 juillet dernier. Après plusieurs semaines à partager des tutos à sa communauté tout en récupérant leurs dons, Crypto Gouv annonce repartir avec l’ensemble des versements perçus. Il se permet même de railler ses victimes en leur expliquant en détail comment a fonctionné l’arnaque. Pour l’avocat Me Asta-Vola, « C’est comme si vous aviez confié une somme à un conseiller en investissement financier et que celui-ci était parti simplement avec votre argent ».

Sur le même sujet — Bitcoin : une arnaque menace de voler vos cryptomonnaies, ne répondez pas à ce SMS !

Pourtant Crypto Gouv a parfaitement conscience des risques encourus, puisqu’il déclare lui-même s’exposer à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Pour l’heure, le Youtubeur s’est envolé avec un total de 4 millions d’euros. Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la section de recherche de Paris. En attendant, les victimes se sont regroupées dans un serveur d’entraide sur Discord.