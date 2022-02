Bitcoin : elle oublie son identifiant, des pirates l’aident à retrouver les cryptomonnaies perdues

Une jeune Américaine a investi dans le Bitcoin en 2013. Après avoir perdu l'identifiant de son portefeuille numérique, elle s'est résignée à dire adieu à son trésor en cryptomonnaies. Heureusement, deux pirates spécialisés sont parvenus à récupérer sa fortune perdue.

Rhonda Kampert, une Américaine résidant dans l'Illinois, a acheté six bitcoins en 2013. Cette année là, le cours de la cryptomonnaie ne dépassait pas les 80 dollars. “J'avais l'habitude d'écouter un talk-show radio et ils ont commencé à parler de crypto et de Bitcoin, alors je m'y suis intéressée. À l'époque, l'achat était tellement compliqué, j'ai eu des obstacles pendant le processus mais j'ai réussi à acheter les pièces”, explique Rhonda Kampert à nos confrères de la BBC.

Dans l'année suivant son achat, la jeune femme a dépensé une partie des actifs numériques avant de passer à autre chose. Fin 2017, elle a de nouveau entendu parler du Bitcoin. Pour la première fois de son histoire, la première des cryptomonnaie s'approchait des 20 000 dollars.

Elle retrouve ses 3 bitcoins grâce à l'aide de deux pirates

Attirée par l'appât du gain, elle a voulu se connecter à son portefeuille numérique sur la blockchain. Malheureusement, Rhonda n'avait pas soigneusement noté l'identifiant de son wallet. Par contre, elle avait précautionneusement conservé ses clés privées. “Je me suis alors rendu compte que mon imprimé manquait de quelques chiffres à la fin de l'identifiant de mon portefeuille. J'avais un morceau de papier avec mon mot de passe, mais je n'ai aucune idée de l'identifiant du wallet”, s'est alors rendue compte l'Américaine.

“C'était horrible. J'ai tout essayé pendant des mois, mais c'était désespéré. J'ai donc un peu abandonné”, témoigne Rhonda. Une fois que le cours du Bitcoin a franchi le seuil des 50 000 dollars, elle s'est relancée en quête de son trésor perdu. Chris et Charlie Brooks, deux pirates informatiques spécialisés dans les cryptomonnaies, sont entrés en contact avec elle.

Après de multiples échanges, elle a accepté de leur donner toutes les informations nécessaires pour récupérer l'accès à ses bitcoins. “Après avoir parlé aux gars en ligne pendant un certain temps, je leur ai suffisamment fait confiance pour remettre tous les détails dont je me souvenais. Puis j'ai attendu”, témoigne Rhonda.

Finalement, les deux experts sont parvenus à retrouver l'identifiant complet du portefeuille numérique. “Nous nous sommes réunis ensemble lors d'un appel vidéo et avons regardé tout se passer. Chris a ouvert le portefeuille et tout était là. Je me sentais tellement soulagée !”, ajoute l'internaute, qui détient un peu plus de 3 bitcoins, soit 175 000 dollars lors des faits.

“J'ai donné à Chris et Charlie leurs 20 %, puis la première chose que j'ai faite a été de sortir 10 000 $ de mes jetons pour aider ma fille Megan à passer à l'université”, assure Rhonda, qui explique vouloir conserver le reste de ses bitcoins sur une solution de stockage à froid, un hardware wallet qui prend la forme d'une clé USB.

Il n'est pas rare que des investisseurs perdent l'accès à leurs cryptomonnaies par mégarde. Fin 2021, on vous rapportait l'histoire de ce jeune homme qui a été contraint de dire adieu à plus de 40 0000 euros en Bitcoin après avoir perdu le mot de passe de son portefeuille. D'après une étude de Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse de la blockchain, 20% des 18,5 millions de bitcoins existants sont d'ailleurs bloqués sur des portefeuilles perdus.

Source : BBC