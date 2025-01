Bing copie Google pour tromper les utilisateurs : Google accuse Microsoft de “bassesse”

Google a officiellement réagi au fait que Microsoft Bing imite l'interface de son moteur de recherche pour duper les utilisateurs. L'entreprise qualifie cette action de “bassesse” et Microsoft a, en partie, fait machine arrière.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que Microsoft usait d'une stratégie peu flatteuse pour garder les utilisateurs sur Bing et éviter de les voir partir sur Google. Celle-ci consiste à imiter l'interface de Google quand les utilisateurs tapent “Google” sur Bing afin de leur faire croire qu'ils sont déjà sur le bon moteur de recherche.

Parisa Tabriz, directrice de Google Chrome, a réagi sur X (Twitter) à cette pratique de son concurrent. “L’imitation est la forme la plus sincère de flatterie, mais l’usurpation de la page d’accueil de Google par Microsoft est une autre tactique dans sa longue histoire de stratagèmes pour embrouiller les utilisateurs et limiter le choix. Nouvelle année, nouveau niveau de bassesse, Microsoft”, a-t-elle publié sur le réseau social.

Microsoft rétropédale, mais pas encore complètement

Les commentaires publics d'une cadre de Google ont-ils eu un effet sur Microsoft ? Il semble en tout cas que Bing affiche moins souvent cette interface copiant celle de Google. Windows Central a constaté qu'elle était désormais proposée dans un nombre plus restreint de scénarios. Nous avons nous-même réalisé des tests, et pouvons confirmer qu'il n'existe a priori plus qu'une situation dans laquelle Bing cherche toujours à imiter Google pour tromper les utilisateurs.

Sur le navigateur Bing, il faut ouvrir une fenêtre en mode Inprivate (l'équivalent du mode Incognito) et ne pas être connecté à son compte Microsoft pour voir la fameuse interface. Il y a quelques jours, il suffisait seulement ne pas être connecté à son compte, sans avoir à passer par le mode Inprivate. Sur Chrome, nous n'avons pas du tout réussi à ce que s'affiche la copie de Google par Bing.

Microsoft cherche à limiter la domination de Google, au moins sur son propre écosystème. En décembre 2024, Satya Nadella, PDG de Microsoft, déclarait que “Google gagne plus d'argent avec Windows que l'ensemble de Microsoft” grâce à sa toute puissance sur la recherche web.

Source : Windows Central