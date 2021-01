Bill Gates : “la prochaine pandémie doit se préparer comme une guerre”

Dans sa lettre annuelle, Bill Gates a appelé les pays riches à préparer la prochaine pandémie aussi sérieusement qu'une menace de guerre. Investissements scientifiques, outils d'alertes, le milliardaire bouillonne d'idées pour éviter un renouveau de la situation actuelle.

Comme à son habitude, Bill Gates et sa femme Melinda ont publié une lettre revenant sur les événements de l'année passée et émettant des prévisions sur l'avenir. Cette dernière n'y va pas par quatre chemins. Le milliardaire évoque sans surprise la Covid-19. En 2016, celui-ci avait déjà prévenu Donald Trump des risques d'une pandémie mondiale. De nouveau, il en appelle aux dirigeants des grandes puissances à prendre leurs responsabilités pour éviter qu'une telle situation ne se répète.

“Bien que notre fondation s'investit depuis longtemps dans des scénarios de pandémie […], nous avons été choqués de voir combien la Covid-19 a perturbé notre économie, nos emplois, notre éducation et notre bien-être à travers le monde”, écrit-il. “Nous ne pouvons pas nous permettre d'être à nouveau pris au dépourvu. La menace de la prochaine pandémie pendra toujours au-dessus de nos têtes – à moins que le monde ne prenne les mesures pour l'empêcher”.

À lire également – Bill Gates : une personne sur 8 accuse le fondateur de Microsoft d’être à l’origine du coronavirus

Bill Gates veut préparer la prochaine pandémie comme une guerre

Selon lui, la menace d'une prochaine pandémie est “aussi sérieuse que la menace d'une guerre”. La solution est alors toute trouvée : commencer dès maintenant à investir “des dizaines de milliards de dollars chaque année”. D'après Bill Gates, cet argent servira non seulement à sauver la vie de nombreuses personnes, mais aussi à économiser les montants faramineux dépensés depuis le début de l'épidémie. “Je pense que c'est la meilleure et la plus rentable des polices d'assurance que le monde puisse se payer”, écrit-il, en rappelant au passage que la pandémie actuelle a coûté environ 28 billions de dollars aux gouvernements du monde entier.

Pour prévenir le prochain virus destructeur, Bill Gates ne manque pas d'idées. En plus des investissements servant à développer des techniques de dépistage, vaccins et autres traitements, le milliardaire propose la mise en place d'un “système d'alerte global, dont nous ne disposons pas à grande échelle aujourd'hui”, permettant de détecter les premiers signes d'une épidémie avant que celle-ci ne dégénère. Autre idée, le déploiement d'au moins 3000 “pompiers de la pandémie” tout autour du globe, disponibles dès qu'une alerte sanitaire est lancée. À ce jour, La Fondation Bill et Melinda Gates a investi 1,75 milliard de dollars dans la lutte contre la COVID-19, finançant notamment la construction d’usines pour produire des vaccins.

Source : GatesNotes