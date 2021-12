Battlefield 2042 : le dernier patch résout une montagne de bugs, il était temps !

Battlefield 2042 vient de recevoir ce mercredi 1er décembre une mise à jour massive. Via ce patch, les équipes de DICE se sont attachées à corriger de nombreux bugs, notamment au niveau de l'interface, du HUB et des différents menus. Au total, on note plus d'une centaine d'améliorations apportées. De quoi améliorer drastiquement l'état du jeu.

Comme vous le savez, Battlefield 2042 a connu un lancement chaotique, entaché notamment par une montagne de bugs et de gros soucis d'équilibrage, que ce soit au niveau des armes et surtout des véhicules, mention spéciale à l'Hovercraft. Certes, un premier patch avait été diffusé le 18 novembre pour calmer la grogne des joueurs, mais malheureusement ce correctif ignorait tout simplement les principaux problèmes signalés par les joueurs.

Résultat, la communauté a rapidement descendu le jeu sur Steam, à grands coups de review bombing. Grâce ou à cause des efforts des joueurs, le jeu fait désormais partie des titres les plus détestés sur la plateforme de Valve, certains le considérant même comme le pire opus de la saga. Face à la colère, EA s'est décidé à prendre la parole et a annoncé une refonte totale du jeu pour corriger les plus gros bugs. Pas de surprise, l'éditeur compte enchaîner les mises à jour pour rattraper le coup.

Et justement, les équipes de DICE viennent de déployer une mise à jour massive pour Battlefield 2042, qui comporte pas moins d'une centaine d'améliorations. Cette fois-ci, le patch se charge de corriger de très nombreux bugs sans oublier d'améliorer la qualité de vie du titre. Ainsi, l'un des plus grands changements concerne l'interface.

Battlefield 2042 est enfin jouable grâce à ce patch massif

Désormais, les joueurs à terre pourront voir si un médecin est à proximité (dans un rayon de 50 mètres) pour les réanimer. En outre, les medics pourront pinger leur coéquipier au sol pour les informer qu'ils viennent à la rescousse. Vous n'aurez donc plus à croiser les doigts qu'un médecin soit dans les parages à chaque mise à terre. En outre, le HUB affichera désormais une icône au-dessus de la tête des membres de votre escouade lorsqu'ils ont besoin de cartouches ou de soins. De quoi favoriser davantage le teamplay, qui manquait cruellement sur cet épisode.

Le menu d'attachements, qui sert notamment à modifier les accessoires de nos armes (que ce soit en jeu ou non), a été simplifié. D'après DICE, il nécessitera moins de manipulations pour obtenir la configuration voulue. Il faut dire que ce menu n'était pas des plus intuitifs, surtout en y accédant depuis l'onglet personnalisation au menu principal.

On note ensuite des améliorations au niveau du matchmaking dans son ensemble, notamment en cross-plateformes. Enfin, les menus sont maintenant plus fluides, notamment lors des transitions entre chaque partie multijoueur. Mais, car il y a un mais, certaines fonctionnalités réclamées à tort et à travers par la communauté sont toujours absentes, comme le tableau des scores complet, ou encore le chat vocal en jeu. Il faudra visiblement attendre encore un peu pour les voir arriver.