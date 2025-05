Google change de logo, voici comment il a évolué depuis sa naissance

Google est progressivement en train déployer un tout nouveau logo. L'occasion de revoir avec nostalgie les anciens marqueurs de l'identité visuelle du groupe.

Google a discrètement modifié son logo. L'entreprise n'a pas encore communiqué à ce sujet, mais on peut déjà apercevoir le nouveau logo à quelques endroits. Ironiquement, c'est la page de l'application Google pour iOS qui a vendu la mèche. Lors du dernier changement de logo opéré il y a neuf ans, Google avait lancé une vaste opération de communication autour des raisons qui ont dicté ses choix de design. Cette fois, nous n'avons rien à nous mettre sous la dent, pour l'instant en tout cas.

Le nouveau logo de Google reprend l'ancienne forme du G, mais ses couleurs sont plus claires, et surtout, dégradées. On ne passe plus du rouge au jaune ou du vert au bleu de manière abrupte, de nombreuses nuances viennent désormais faire la transition, donnant par exemple une touche d'orange lors du passage du rouge au jaune.

Après 9 ans de longévité, le logo Google évolue

La plupart des produits Google n'ont pour l'heure pas été mis à jour pour s'accorder avec cette nouvelle esthétique. Sur son site officiel, la société propose des visuels qui peuvent servir en guise d'illustration pour la presse. Là non plus, le nouveau logo n'apparaît pas. Il est difficile de dire si Google préfère un déploiement par étapes pour tester le nouveau logo ou s'il s'agit d'une stratégie visant à susciter la curiosité et ainsi faire parler de soi de manière indirecte.

Ce nouveau logo paraît en tout cas plus moderne et en phase avec les tendances de design actuelles. Nous verrons dans les prochains jours s'il remplace l'ancien à de nouveaux endroits et si Google va changer le design d'autres éléments pour s'y accorder. Peut-être aura-t-on droit également à une annonce officielle avec des explications en bonne et due forme. En attendant, nous vous invitons à regarder tous les vieux logos de Google depuis 1998 jusqu'à 2015, date du dernier changement avant celui-ci, dans la vidéo ci-dessous.