Avec seulement 10 000 bornes de recharge disponibles en résidence collective, la France encore de sérieux progrès à faire

Alors qu'un Français sur deux vit en immeuble collectif, le nombre de bornes de recharge disponibles en résidence est encore bien trop insuffisant pour assurer le développement de la mobilité électrique. C'est en tout cas ce que prouve le dernier baromètre de l'Avere France.

A l'échelle européenne, la France peut se targuer de faire partie des meilleures élèves concernant le nombre de bornes de recharge installées sur la voie publique. Pour cause, après avoir franchi le cap symbolique des 100 000 bornes en mai 2023, on comptait au 30 septembre 2024 près de 150 000 points de charge ouverts au public dans l'Hexagone.

Comme le rappelait l'Avere France dans son précédent baromètre sur le sujet, la France dispose ainsi du second réseau de recharge le plus étendu d'Europe, juste derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne.

La France a de gros progrès à faire sur la recharge en immeuble

En revanche, il reste un domaine où la France a encore de sérieux progrès à faire : la recharge en immeuble collectif. En effet, l'Avere France, en collaboration avec l'AFOR (Association française des opérateurs de recharge) et Enedis, vient tout juste de publier son dernier baromètre des infrastructures de recharge en résidentiel collectif.

Il s'agit mine de rien d'une donnée cruciale dans le développement de la mobilité électrique, puisqu'un Français sur deux habite aujourd'hui en immeuble collectif. Ainsi au 3e trimestre 2024, on compte seulement 9 998 immeubles déjà équipés avec une infrastructure collective de recharge. Soit moins de 4 % des immeubles français !

Des chiffres encourageants

Vous en conviendrez, il reste donc encore un sacré chemin à parcourir. Néanmoins, le baromètre se veut plutôt encourageant. On apprend notamment que 32 051 immeubles ont validé le déploiement d'une infrastructure collective de recharge, soit une augmentation de 5 % par rapport au second trimestre 2024.

Concernant les points de recharge individuels installés en immeuble par les opérateurs de recharge, on est passé en six mois de 15 996 à 19 147. Notez que ce chiffre n'est pas réellement représentatif de l'intégralité du parc disponible. En effet, l'indicateur utilisé par l'Avere France ne prend pas en compte les bornes qui font partie d'une infrastructure collective reliée au réseau public de distribution de l'électricité. Elles sont considérées comme des installations électriques privées et par extension, elles ne relèvent pas de la responsabilité des gestionnaires de réseau de distribution comme Enedis.

Source : Avère France