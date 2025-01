Avec ses nouveaux pneus connectés, Goodyear veut rendre le freinage automatique d’urgence infaillible

Goodyear a profité du CES de Las Vegas 2025 pour présenter de nouveaux pneumatiques intelligents capables de détecter les routes mouillées ou verglacées. Grâce à une technologie inédite intégrée dans les pneus, le constructeur espère renforcer l'efficacité du système de freinage d'urgence automatique des véhicules.

Comme vous le savez peut-être, le système de freinage automatique d'urgence (AEB) est une technologie de sécurité automobile qui aide les conducteurs à éviter d'éventuelles collisions. Ce dispositif exploite notamment les différents capteurs et radars embarqués sur les voitures modernes pour détecter les obstacles et déclencher automatiquement les freins si le conducteur ne réagit pas assez vite.

Depuis juillet 2022, l'AEB est devenu obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation dans l'UE. Quant aux Etats-Unis, le système le deviendra dans toutes les voitures neuves dès 2029 grâce à une mesure décrétée par la NHTSA (l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière).

Là où le bât blesse avec cette technologie, c'est que les systèmes existants ont généralement été conçus pour des surfaces à forte friction comme l'asphalte sec. De fait, sur routes mouillées ou verglacées, l'AEB peut manquer drastiquement d'efficacité.

A lire également : Voiture électrique – vous n’aurez pas besoin de remplacer ce pneu avant très longtemps

Des pneus intelligents pour rendre l'AEB infaillible

Goodyear est d'ailleurs conscient des faiblesses de l'AEB. Pour améliorer sa précision, le fabricant s'est associé avec TNO, un organisme néerlandais de recherche, pour produire un pneu intelligent capable de détecter des conditions routières dangereuses et de fonctionner en tadem avec l'AEB embarqué des véhicules.

Pour résumer, ces pneus embarquent une technologie baptisée Goodyear SightLine. Grâce à elle, les systèmes AEB peuvent obtenir “des informations plus détaillées sur les conditions réelles des pneumatiques et de la route afin de permettre une prise de décision plus intelligente et plus précise”.

A lire également : CES 2023 – Goodyear est de retour avec un pneu composé à 90% de matériaux recyclables

Des résultats concluants jusqu'à 80 km/h sur route mouillée

D'après de récents essais réalisés sur routes mouillées, un AEB amélioré via SighLine a le potentiel d'aider à atténuer les impacts à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h en freinant bien plus tôt. Aux yeux de Goodyear, cette technologie pourrait aider les constructeurs américains à se tenir prêts pour l'échéance fixée par la NHTSA en 2029.

“Alors que les principaux équipementiers et fournisseurs de niveau 1 se préparent à la réglementation AEB 2029, l'intégration de SightLine peut offrir un avantage concurrentiel dans la course à la construction de véhicules plus sûrs et plus intelligents”, estime Goodyear.

Rappelons que les marques automobiles américaines ont justement demandé un délai supplémentaire à l'agence fédérale, arguant que le respect de la nouvelle règle serait “pratiquement impossible avec la technologie disponible”. Précisons que Goodyear n'a pas encore donné de date de sortie pour ses pneus intelligents. Pour le fabricant, l'annonce d'aujourd'hui doit être perçue comme une démonstration technologique “pour montrer les avantages potentiels d'une telle intégration”.