Après avoir été accusé de récupérer des informations personnelles sans le consentement de ses clients, l'antivirus Avast doit verser de l'argent à une partie d'entre eux. Avez-vous droit à quelque chose ? Voici comment le vérifier.

L'affaire date de 2020. Après 4 ans d'enquête, 2 médias américains révèlent que le célèbre antivirus Avast revend certaines données personnelles de ses clients sans leur consentement. Une accusation qui fait l'effet d'une bombe et qui pousse la Federal Trade Commission (FTC), l'équivalent de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) chez nous, à mener ses propres investigations.

En 2024, l'agence conclut qu'Avast a en effet recueilli des informations concernant la santé, les croyances religieuses ou encore les opinions politiques de ses utilisateurs avant de les revendre à plus de 100 sociétés. La firme, qui préfère parler d'une incompréhension sur la manière dont elle traitait les données, est condamnée à une amende de 16,5 millions de dollars. Un an plus tard, il se trouve que la somme sera en partie reversée aux clients impactés.

Comment vérifier si Avast doit vous verser de l'argent

L'annonce émane de la FTC. Elle précise que “vous pouvez demander un paiement si vous avez acheté un logiciel antivirus auprès d'Avast entre août 2014 et janvier 2020“. En revanche, rien n'indique si cela concerne les clients dans le monde entier ou seulement ceux des États-Unis.

La seule solution pour en avoir le cœur net et de vérifier vos e-mails. La FTC est en effet en train d'envoyer un message aux quelques 3,7 millions de personnes éligibles. Il arrivera au plus tard le 7 mars 2025 et contient un numéro unique ainsi qu'un code de confirmation.

Ce sont eux que vous devez entrer sur le site dédié à la réclamation avant de remplir un CAPTCHA et de cliquer sur le bouton Next pour effectuer le reste de la démarche. Notez que vous avez jusqu'au 5 juin 2025 pour le faire. Le montant de la compensation “dépend de plusieurs facteurs, dont le nombre de personnes qui remplient la demande“.