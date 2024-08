Avant Star Wars Outlaws, voici les jeux vidéo inspirés d’une galaxie très lointaine et qui ont marqué l’histoire

Alors que se profile le tout nouveau jeu Star Wars Outlaws à la fin du mois, nous vous proposons de revenir sur les anciens jeux emblématiques de la saga. Au cours des dernières décennies, la licence de George Lucas est apparue sous différents formats, mais plusieurs œuvres ont profondément marqué les esprits. Voici un petit condensé avec son lot d’anecdotes. Lire tu devras.

Star Wars demeure l’une des franchises cinématographiques les plus célèbres de tous les temps et le monde du jeu vidéo n’a pas mis bien longtemps à lui faire les yeux doux. Dès le début des années 1980, bien avant Jedi Survivor que nous avons testé il y a plus d'un an, les développeurs ont commencé à élaborer des jeux, mais il a fallu attendre l’avènement des consoles 16-bits pour retrouver les sensations des salles d’arcade. L’un des titres qui a fait parler de lui se nomme Super Star Wars et il est sorti sur Super Nintendo en 1992. À l’époque, l’éditeur Lucasfilm Games produisait surtout des jeux sur ordinateur… jusqu’à l’arrivée d’un petit jeune qui a voulu changer les choses.

Première tarte du prendras

Embauché pour sa maîtrise de l’anglais et de l’allemand, sa langue natale, Kalani Streicher est un grand fan des jeux d’arcade, notamment de Capcom, et il décide de donner un coup de pied dans la fourmilière en demandant de créer une expérience Star Wars sur Super Nintendo. « J’ai regardé chaque aspect du film en détail avec l’équipe et on a ciblé les environnements et personnages que nous souhaitions dans le jeu », explique-t-il. « En fait, je voulais raconter l’histoire des films sous forme de mode interactif. Je savais aussi, en étant un vrai geek de Star Wars moi-même, que je voulais apporter des éléments qui n’avaient jamais été expliqués ou développés à travers les longs-métrages, en particulier des endroits et des personnages qui ne sont mentionnés que brièvement. »

Premier titre d’une belle trilogie sur Super Nintendo, Super Star Wars est le fruit d’un travail extrêmement minutieux. Pour s’assurer que les graphismes dépotent, les développeurs se sont limités à une seule console (pour la pousser au maximum) et ils ont soigné tous les aspects du jeu, des animations aux décors en passant par la mise en scène. Pour cette dernière, ils ont développé de véritables storyboards (sorte de bande dessinée avec des croquis) pour créer les scènes narratives. Véritable pépite, Super Star Wars est un jeu difficile, mais Kalani Streicher a une réponse : « Mon excuse préféré, façon Yoda : “Toi pas encore être Jedi. Beaucoup de formation besoin tu as”. » À vos manettes !

Blaster au poing

On quitte le monde de la 2D pour se pencher sur le cas de Star Wars : Dark Forces sur PlayStation. C’est en découvrant Wolfenstein 3D et Doom (notamment les niveaux créés par les fans et qui se déroulaient sur l’Étoile Noire) que l’équipe de LucasArts a eu l’idée de créer un jeu d’action en vue subjective dans l’univers de George Lucas. Plus facile à dire qu’à faire…

« L’idée de départ vient de là, mais nous avons rencontré quelques problèmes. Tout d’abord, comme le film ne repose pas uniquement sur des affrontements, à commencer par les dialogues entre les personnages, la transposition dans un jeu d’action nous paraissait difficile », confie Daron Stinnett, le chef de projet.

« Deuxièmement, que se passe-t-il lorsqu’un joueur fait quelque chose qui diffère de la trame du film ? Que se passe-t-il si, par exemple, quelqu’un tue Dark Vador ? Les joueurs auraient pu avoir la sensation d’être contrôlés par le jeu au lieu d’avoir le contrôle. Pour terminer, nous ne voulions pas créer un jeu dans lequel on se contente de parcourir le film. On a déjà vu le long-métrage des dizaines de fois et ça n’aurait aucun intérêt de vivre le même parcours. On voulait que le joueur ait le sentiment de découvrir quelque chose le nouveau. Nous avons donc décidé de nous appuyer sur l’univers de George Lucas, à savoir l’ambiance Star Wars avec ses codes visuels (personnages et lieux), en développant notre propre histoire. »

Sorti en 1995 sur PC, Mac et PlayStation, Star Wars : Dark Forces tente un pari risqué. Le scénario se déroule en effet avant les évènements du long-métrage de 1977 et met en scène le mercenaire Kyle Katarn dans une atmosphère très réussie. Au départ, il était question d’incarner Luke Skywalker, mais cela ajoutait des contraintes dans la progression du joueur. Pour assurer la partie sonore, l’équipe a été épaulée par le staff du Ranch Skywalker, un endroit isolé en Californie où se trouve le bureau principal de George Lucas et où se concentre le mixage et l’enregistrement sonore des productions estampillés Star Wars. Débuté en 1993, Star Wars : Dark Forces mérite le coup d’œil et il est d’ailleurs ressorti récemment sur tous les supports du marché (PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch…) dans une version remastérisée.

À 900 km/h sur le périph' de Tatooine

Star Wars, c’est aussi des jeux de course et il y en a un qui a particulièrement marqué les esprits. Pendant deux ans, l’équipe en charge du développement de Star Wars Episode I : Racer a créé et optimisé le jeu afin qu’il exploite au mieux les nouvelles technologies, à commencer par les cartes accélératrices 3D et la console Dreamcast.

Le point de départ de ce jeu peut surprendre. Le concepteur John Knoles se souvient : « Nous avons appris à nos dépens que nous avions essayé d'en faire trop avec Shadows of the Empire (un titre sorti sur Nintendo 64 et PC), qui comportait plusieurs modes de jeu. Nous sommes sortis de ce projet en convenant que la prochaine fois, nous devrions nous contenter d'une seule chose, et la faire vraiment bien. »

Il continue : « Au cours de l'été 1997, alors que nous terminions la version PC de Shadows, nous avons commencé à réfléchir à une suite. À cette époque, quelques membres de l'équipe ont été invités à voir les premières esquisses de La Menace Fantôme, au Skywalker Ranch. La première fois que nous avons vu les croquis des podracers, nous avons su qu'il y avait un jeu à faire. On nous a expliqué la scène comme étant “la course de chars de Ben Hur avec des moteurs à réaction à la place des chevaux”. Nous avons pensé que nous pourrions faire un jeu assez solide à partir de ce concept et du moteur de Shadows of the Empire. »

Persuadés de tenir un bon filon, les développeurs forment une petite équipe et embauchent de nouveaux membres afin de les épauler sur la partie purement technique. Tout en s’appuyant sur les éléments du film en préparation , ils profitent d’une liberté totale pour développer les véhicules et décors. Misant sur la vitesse et les sensations, LucasArts parvient à obtenir un compromis idéal inspiré de jeux surprenants.

Le programmeur Eric Johnston détaille : « Nous nous sommes inspirés de jeux comme Beetle Adventure Racing de Paradigm, Top Gear Overdrive et SEGA Rally. Ces jeux ressemblaient quasiment à des jeux d'action et d'aventure avec des voitures, ce qui correspondait davantage à ce que nous pensions que le podracing devait être – l'environnement et ses défis extrêmes étaient essentiels à l'expérience. » Remarquable et très immersif, Racer aurait dû s’appeler Star Wars Episode I Podracer. Mais Ubisoft avait déposé le nom « Pod » en référence à son jeu éponyme en préparation (Pod : Planet of Death). Cela n’a pas empêché Star Wars Episode I Racer d’être très bien accueilli. D'ailleurs, lui aussi a fait l’objet d’un remaster il y a peu.

Vous l’aurez compris, Star Wars a toujours inspiré les studios de jeux vidéo et il y a fort à parier que le prochain jeu, Star Wars Outlaws, nous décroche lui-aussi la mâchoire. Durant les années 1990, les productions vidéoludiques estampillées Star Wars étaient déjà nombreuses. Mais avec l’avènement de la nouvelle trilogie, les années 2000 furent aussi riches en sabres laser et autres courses de pods. Nul doute qu’on vous racontera ça dans un prochain article.