Auchan victime d’une cyberattaque : les données de centaines de milliers de clients compromises

Auchan, le géant français de la grande distribution, vient d’être victime d’une nouvelle cyberattaque d’envergure ayant exposé les données des comptes de fidélité de centaines de milliers de clients.

2025 ne marque définitivement pas la fin des cyberattaques en France. Après Bouygues au début du mois d’août avec plus de 6 millions de comptes clients concernés, Auchan a annoncé, jeudi 21 août, être victime d’un nouveau piratage d’envergure. Nouveau oui, puisque ce géant français de la grande distribution avait déjà subi un épisode similaire en novembre dernier. Quelques centaines de milliers de comptes de fidélité auraient été piratés

Attention aux risques de phishing

Dans un mail, Auchan informe ses clients que les pirates ont accédé « à certaines données personnelles associées à [leur] compte de fidélité ». Le géant de la grande distribution précise la nature des informations compromises :

Civilité,

Statut client professionnel,

Nom et prénom,

Adresses mail et postale,

Numéro de téléphone,

Numéro de la carte fidélité.

Auchan se veut rassurant, d’après lui les « données bancaires, mot de passe et code PIN ne sont pas concernés » et cette fois-ci, le montant des cagnottes non plus, d’après Le Figaro.

Les équipes de cette enseigne phare du groupe Mulliez ont réagi rapidement pour mettre fin à l’attaque et renforcer la sécurité de ses systèmes d’information. En revanche, Auchan conseille à ses clients de rester attentifs à leur cagnotte fidélité.

Les risques de ces vols de données restent les campagnes de phishing, réalisées par le biais de mails, SMS ou appels frauduleux. L’enseigne rappelle à ce propos qu’elle « ne vous demandera jamais (que ce soit par email, SMS ou téléphone) vos identifiants, mots de passe ou code PIN de carte de fidélité », et donc de ne jamais répondre à ces sollicitations, de ne cliquer sur aucun lien, ni d’appeler le numéro indiqué.

Au moindre doute, vous pouvez effectuer un signalement sur la plateforme officielle d’assistance aux victimes numériques sur : www.cybermalveillance.gouv.fr. Pour davantage d’informations, vous pouvez également joindre le service client d’Auchan au 03 59 30 59 30 du lundi au samedi de 8h à 21h et le dimanche de 8h30 à 13h, mais également par tchat sur le site Auchan.fr. Conformément à la procédure, Auchan a notifié cette attaque à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).