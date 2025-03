Attention si vous avez acheté un Mac mini M4 ou un Mac Pro récemment, vous risquez d’avoir une très mauvaise surprise sur votre compte bancaire

Celles et ceux qui ont acheté un Mac Pro ou un Mac mini M4 il y a quelques jours devraient vérifier leur commande immédiatement, sous peine d'avoir une mauvaise surprise sur leur compte bancaire.

Les produits Apple sont chers. Quiconque veut s'en procurer un doit prévoir un budget conséquent, ou guetter les rares promotions pour économiser au maximum. Un constat qui touche tous les articles estampillées d'une pomme croquée : smartphones, ordinateurs, écouteurs sans fil… Forcément, quand une belle réduction s'affiche, il ne faut pas passer à côté. C'est ce qu'il s'est passé récemment avec un “deal” trop beau pour être vrai. Pourtant la source était on ne peut plus officielle : la boutique en ligne Apple, rien de moins.

En résumé, vous pouviez acheter un ordinateur Mac mini M4 ou un Mac Pro en le bourrant d'options sans que cela augmente le tarif final. Des ajouts gratuits en somme. Par exemple, le Mac Mini M4 avec 32 Go de mémoire RAM, un SSD de 1 Go et un port Ethernet 10 Gigabit était affiché 699 €, soit le prix du modèle de base. Difficile de faire mieux. On s'en doute : le nombre de commandes a explosé en très peu de temps. Mais malheureusement, les acheteurs vont être très déçus.

Vérifiez vite votre commande si vous venez de commander un Mac mini M4 ou un Mac Pro

Il n'a jamais été question d'offrir ces options puisqu'il s'agissait d'un bug du site corrigé depuis. Le problème, c'est qu'au lieu d'annuler les commandes, Apple a modifié leur montant en douce pour les faire passer de 699 € à 1 824 €. Autrement dit, c'est la dernière somme qui sera prélevée sur votre compte bancaire à moins que vous n'agissiez rapidement.

Si le mal est fait, le plus simple est de contester l'opération auprès de votre banque. Dans le cas où votre colis est déjà parti, vous avez 14 jours pour le renvoyer, conformément à la période pendant laquelle court le droit de rétractation. Dans tous les cas, surveillez les transactions de votre compte afin d'éviter un trou imprévu dans le budget du mois.