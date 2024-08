Attention à ces annonces de parkings avec bornes de recharge, elles peuvent vider votre compte

Les arnaques aux investissements dans des parkings équipés de bornes de recharge se multiplient. Après l'AMF, c'est au tour de 60 millions de consommateurs de mettre en garde le public contre ces fraudes qui peuvent coûter des milliers d'euros.

Il est surprenant de constater que les bornes de recharge pour véhicules électriques deviennent des lieux d'arnaque. Les escroqueries aux QR codes sur les bornes sont devenues courantes en France, où les escrocs collent de faux codes pour détourner les paiements des utilisateurs. Cette méthode, la plus répandue, consiste à rediriger les conducteurs vers de faux sites de paiement, leur faisant croire qu'ils paient pour l'électricité alors qu'ils financent des arnaqueurs.

Désormais, un nouveau type d'escroquerie voit le jour : les arnaques aux investissements dans des parkings équipés de bornes de recharge. Ces fraudes exploitent l'engouement pour les véhicules électriques et peuvent coûter des milliers d'euros aux victimes.

Il perd 19.600 euros en investissant dans de faux parkings avec bornes de recharge

Depuis plusieurs mois, des publicités frauduleuses apparaissent dans des magazines économiques et financiers. Elles promettent des investissements sécurisés et rentables dans des parkings dotés de bornes de recharge. Ces annonces, souvent accompagnées de QR codes, incitent les lecteurs à remplir des formulaires en ligne qui ouvrent ainsi la porte à des contacts malveillants.

Un jeune homme de 28 ans a été victime de cette arnaque. Après avoir scanné un QR code dans un magazine et rempli un formulaire, il a été contacté par une prétendue conseillère d'EDF PEI. Cette personne lui a présenté un investissement “sécurisé et très rémunérateur“, en usurpant l'identité et les logos de la société, ainsi que des entreprises bien connues comme Q-Park et Vinci. Séduit par les rendements annoncés, il a effectué un virement de 19.600 euros.

L'analyse des documents par 60 millions de consommateurs a révélé que le projet était entièrement fictif. EDF a confirmé qu'elle ne propose aucun service d'investissement et n'a aucune relation avec le grand public. Malheureusement, la victime a découvert trop tard qu'il avait été dupé. Après avoir déposé plainte et signalé la fraude à sa banque, il n'a pu récupérer qu'une infime partie de son argent. Les publicités frauduleuses continuent de circuler en ligne, et les autorités appellent à la vigilance. Il est essentiel de vérifier l'authenticité des offres et de se méfier des promesses de rendements élevés sans risque.

