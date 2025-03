Un PC portable de type gaming et de la marque Asus fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Darty. Au cours d'une durée limitée, le TUF F15 incluant essentiellement une carte graphique RTX 4070 bénéficie d'une belle réduction de plus de 700 euros.

Jusqu'à ce vendredi 14 mars 2025 à 20 heures, l'univers des PC portables est à l'honneur chez Darty. Dans le cadre d'une opération commerciale, le site e-commerce vous permet de profiter de 10 euros de remise tous les 100 euros d'achat au sein d'une sélection de produits établie par le marchand français.

Parmi les PC portables éligibles à l'opération, on peut trouver le Asus TUF gaming F15. Affiché en temps normal à 1799,99 euros, le PC portable gaming de la marque asiatique (référence F15-TUF507ZI4-LP062W) voit son prix diminuer à 1089,99 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il est vivement conseillé d'appliquer manuellement le coupon PC10 durant l'étape de la commande.

À propos de ses principales caractéristiques, le TUF gaming F15 lié à l'offre Darty est équipé d'un écran antireflet de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 × 1080 pixels, une fréquence de 144 Hz et une luminosité de 250 cd/m². Le PC portable gaming dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'un processeur Intel Core i7-12700H, d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 et d'une batterie Li-Ion 4 cellules de 90 Whr. L'ensemble fonctionne sous le système d’exploitation Windows 11.

Concernant la connectivité, la norme Wi-Fi 6 ax (2×2), la technologie sans fil Bluetooth 5.2, un DisplayPort, un port Ethernet RJ-45, deux ports USB Type C, deux ports USB 3.2 et un port HDMI sont de la partie.