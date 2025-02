Assassin’s Creed Shadows est déjà disponible chez certains revendeurs, Ubisoft réagit

Des copies physiques d'Assassin's Creed Shadows sont disponibles dans le commerce, plus de trois semaines avant la sortie officielle du jeu. Le titre est donc déjà jouable, mais Ubisoft précise que la version day-one sera mieux optimisée.

Depuis quelques jours, des internautes ont publié photos et vidéos de la boîte d'Assassin's Creed Shadows, qu'ils ont pu se procurer avant la sortie officielle, ainsi que des images en jeu. Cette fuite d'envergure a forcé Ubisoft à réagir. L'éditeur et développeur appelle à la vigilance pour éviter les spoilers et indique que des mises à jour sont prévues d'ici au lancement pour continuer d'améliorer le jeu.

“Nous savons que les joueurs ont accédé à Assassin's Creed Shadows avant sa sortie officielle”, a publié Ubisoft sur X (Twitter). “L'équipe de développement travaille toujours sur des correctifs pour préparer l'expérience au lancement et les images partagées en ligne ne représentent pas la qualité finale du jeu. Les fuites sont regrettables et peuvent diminuer l'enthousiasme des joueurs. Nous vous demandons de ne pas gâcher l'expérience des autres. Merci à notre communauté d'avoir déjà pris des mesures pour protéger tout le monde des spoilers. Restez dans l'ombre, évitez les spoilers et gardez un œil sur notre compte pour d'autres surprises officielles dans les semaines à venir ! Le 20 mars arrive bientôt !”, poursuit l'entreprise.

Assassin's Creed Shadows est déjà jouable, mais pas dans sa version finale

Enchaînant les déceptions commerciales depuis des années, Ubisoft mise beaucoup sur Assassin's Creed Shadows pour repartir de l'avant. En cas de nouvel échec avec ce titre, l'avenir du groupe pourrait être compromis, alors que les rumeurs de rachat, de démantèlement ou d'une plus grande participation de Tencent au sein du capital enflent depuis des mois.

D'abord prévu pour novembre 2024, Assassin's Creed Shadows a d'abord été repoussé une première fois au 14 février 2025. Puis, à un mois de ce qui devait être sa date de sortie, il a une nouvelle fois été reporté de plusieurs semaines, pour une disponibilité programmée le 20 mars 2025. Ubisoft expliquait que ce temps de développement supplémentaire permettrait d'offrir aux joueurs une expérience day-one plus ambitieuse et engageante. La société souhaite clairement mettre toutes les chances de son côté pour un lancement réussi, nous saurons si elle y est parvenue dans un peu moins d'un mois.