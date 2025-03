L'Apple Watch SE (2024) est en promotion pendant quelques heures seulement ! Grâce à une double réduction, la montre connectée de la marque à la Pomme s'affiche sous les 215 euros.

En ce lundi 17 mars 2025, jour de la Saint-Patrick, Rakuten vous permet de profiter de 17 euros offerts dès 119 euros d’achat sur une sélection de produits établie par le site marchand. Parmi la sélection d'articles, on peut notamment trouver l'Apple Watch SE à un super prix. En effet, la version 2024 de la montre connectée fournie avec un bracelet vert Lac est à 212 euros au lieu de 249 euros par l'intermédiaire du vendeur officiel Boulanger.

Pour information, les 37 euros de réduction sont obtenus grâce à une remise immédiate 20 euros et au coupon PATRICK17. De plus, la livraison du produit est gratuite à domicile ou en point relais, et les membres du ClubR Rakuten gagneront 1060 Rakuten Points, soit l'équivalent de 10,60 euros de réduction à valoir sur leur prochaine commande.

Concernant les principales caractéristiques de la Watch SE (2024), la montre connectée d'Apple est dotée d'un écran Retina OLED LTPO avec une luminosité jusqu'à 1 000 nits, une définition de 324 x 394 pixels et une surface d'affichage de 759 mm². L'objet connecté embarque aussi la processeur SiP S8 bicoeur 64 bits, la puce sans fil W3 Apple, une capacité de stockage de 32 Go, une autonomie avoisinant les 18 heures et le système d'exploitation Apple watchOS 11.

L'objet connecté possède plusieurs capteurs comme la lumière ambiante, la boussole numérique, l'altimètre permanent, l'accéléromètre à haute résistance et le gyroscope à plage dynamique élevée. Enfin, les futurs propriétaires de l'Apple Watch SE profitent des données de suivi telles que la distance parcourue, le nombre de calories brûlées, la phase de sommeil ou bien encore la fréquence cardiaque.