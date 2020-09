Apple Watch : Google Maps est enfin de retour sur la montre connectée

Google Maps est finalement de retour sur l’Apple Watch. Trois ans après sa disparition, l’application de navigation et de cartographie de Google est à nouveau disponible sur l’App Store dédié à la montre connectée. Elle promet de guider les utilisateurs sur leurs itinéraires directement depuis leur poignet.

En 2017, Google a annonçait le retrait de Google Maps de Watch OS, l’OS mobile dédié à l’Apple Watch. Privé de l’application, la plupart des utilisateurs se sont tournés vers Plans, le service par défaut d’Apple. « Nous avons enlevé le support de l’Apple Watch de notre dernière version pour iOS, mais attendez-vous à le voir revenir dans un futur proche » promettait Google à l’époque.

Trois ans plus tard, l’application Google Maps fait son grand retour sur Watch OS. Pour en profiter, il suffit d’installer la version 5.52 de Google Maps sur iOS. Dans l’application Watch, assurez-vous que vous avez bien coché Google Maps dans la liste des applications à installer sur votre montre connectée.

Sur le même sujet : Apple Watch Series 6 : date de sortie, prix, nouveautés, tout savoir

Quelles nouveautés pour Google Maps sur Apple Watch ?

Malheureusement, Google Maps sur Watch OS ne propose rien de plus que lors de sa disparition en 2017. « Obtenez rapidement une heure d’arrivé estimée et des itinéraires vers les destinations que vous avez enregistrées, comme Domicile ou Travail, et d’autres raccourcis que vous avez précisé dans l’application » explique Google dans un billet de blog.

Sans surprise, l’application accessible sur l’Apple Watch est plus limitée que sur iPhone. C’est également le cas de Plans. Pour sélectionner une nouvelle destination, rechercher d’autres itinéraires ou des lieux, il faudra dégainer votre iPhone et utiliser Google Maps sur iOS. « Vous pouvez commencer à naviguer à partir de votre iPhone et reprendre là où vous vous êtes arrêté sur votre montre » précise Google.

Par contre, Google a amélioré l’intégration avec CarPlay, l’OS d’Apple pour les voitures. Désormais, Google Maps est compatible avec le tableau de bord proposé depuis iOS 13. Il est désormais possible de « contrôler les chansons de votre application multimédia, revenir en arrière ou avancer rapidement dans des podcasts ou des audiobooks, ou consulter rapidement les rendez-vous de votre calendrier sans jamais devoir quitter la navigation détaillée de Google Maps ». Que pensez-vous du retour du Maps sur l’Apple Watch ? On attend votre avis dans les commentaires.