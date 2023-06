Apple veut les droits des pommes, un ancien joueur de Counter-Strike fait fortune, le récap

Apple chercherait à accaparer les droits de toutes les pommes au monde, Counter-Strike pourrait rapporter gros aux anciens joueurs, deux applications Android volent vos données, c’est le récap.

Apple adore les pommes, et cherche à le faire savoir en tentant d’obtenir les droits de reproduction du fruit. De son côté, un ancien joueur de Counter-Strike s’est reconnecté à son compte 8 années plus tard et a fait fortune. Enfin, les pirates utiliseraient deux nouvelles applications pour smartphones Android dans le but de subtiliser toutes vos données personnelles. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 20 juin 2023.

Apple veut accaparer le droit de reproduire une pomme

Comme vous le savez tous, le logo d’Apple et une pomme, et le géant américain compte bien obtenir l’exclusivité du fruit. La société chercherait à accaparer le droit de reproduire une pomme sur les logos, ce qui pourrait forcer les entreprises qui en utilisent à changer leur image de marque. Il reste maintenant à préciser quelle est l’étendue des droits à l’image réclamée par la société.

Il rouvre son ancien compte Counter-Strike et devient riche

Voilà 8 ans qu’il n’avait pas touché à son compte Counter Strike. Un joueur anonyme a découvert sur son ancien compte une jolie collection de stickers, qui valent en réalité une petite fortune aujourd’hui. En vendant plusieurs d’entre eux, dont notamment des stickers Katowice 2014, le joueur est parvenu à amasser un gros pactole : plus de 400 000 euros.

Deux applications Android menacent vos données personnelles

Android est de nouveau la victime d’une campagne visant à voler vos données. Pour cela, des pirates utilisent deux applications qui cachent en réalité des malwares capables de collecter les informations personnelles de leurs victimes. Les applications ont réussi à passer entre les mailles du filet de Google et sont disponibles sur le Play Store, c’est pourquoi il faut se montrer plus prudent que jamais.

