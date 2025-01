Apple vend des iPhone 15 reconditionnés, voici les économies que vous pouvez réaliser

Après avoir arrêté leur commercialisation, Apple met à disposition des iPhone 15 reconditionnés sur sa boutique en ligne officielle. L'occasion de faire des économies en s’assurant de ne pas avoir de mauvaises surprises.



C'est une constante. Sitôt un nouvel iPhone sorti, Apple arrête de produire et commercialiser la série précédente. Les iPhone 16 ont ainsi pris la place des iPhone 15, obligeant les intéressés à se tourner vers d'autres revendeurs ou le marché de l'occasion. Celles et ceux qui ont opté pour la deuxième solution doivent faire attention, c'est un secteur où l'on peut rapidement tomber sur une mauvaise surprise.

Heureusement, il existe désormais une solution sûre : passer par la boutique officielle d'Apple. Cette dernière vient en effet d'accueillir des iPhone 15 reconditionnés. Ils sont testés, nettoyés et mis en vente par les équipes de la firme à la pomme croquée, ce qui limite fortement les risques de se retrouver avec un mobile défectueux tout en allégeant la facture. En revanche, tout n'est pas parfait puisqu'il n'est pour l'instant pas possible de se procurer n'importe quel modèle d'iPhone 15.

Apple propose des iPhone 15 reconditionnés directement sur son site

À l'heure où nous écrivons ces lignes, seul l'iPhone 15 standard est disponible en reconditionné. Vous ne pouvez choisir que sa capacité de stockage, la couleur étant imposée (noir). L'iPhone 15 128 Go est proposé à 739 € au lieu de 869 €, soit une économie de 130 €. L'iPhone 15 256 Go passe quant à lui de 999 € à 849 €, pour une baisse de 150 € sur le prix neuf. Les smartphones sont bien sûr vendus débloqués, donc compatibles avec n'importe quel opérateur.

Lire aussi – Apple a tué 20 produits en 2024 dont certains très récents, voici la liste

Comme le précise Apple, l'iPhone 15 reconditionné sera placé dans une boîte blanche neuve comprenant tous les manuels et accessoires présents à l'origine. Points appréciables : la batterie et la coque extérieure sont neuves, et vous bénéficiez d'une garantie d'un an, la même que pour l'achat d'un iPhone neuf. Notez que la dernière version d'iOS ne sera pas forcément installée. La firme indique qu'elle peut privilégier celle d'origine, mais vous pouvez tout à fait faire la mise à jour en suivant.