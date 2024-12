Apple travaillerait sur sa propre sonnette connectée avec reconnaissance faciale

Selon les récentes informations rapportées par Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple développerait actuellement un système de sonnette intelligente intégrant la technologie Face ID. Cette innovation pourrait révolutionner l'accès à nos domiciles en permettant le déverrouillage automatique des portes grâce à la reconnaissance faciale.

Le système envisagé se composerait d'une sonnette équipée d'une caméra capable de scanner les visages et d'un verrou connecté. D'après Gurman, Apple pourrait soit rendre son dispositif compatible avec les serrures HomeKit existantes, soit s'associer à un fabricant spécifique pour proposer une solution complète dès le lancement.

Il semble qu’Apple songe de plus en plus à concurrencer Amazon Ring et Google Nest sur le marché des objets connectés pour la maison. La firme de Cupertino ne compte pas s'arrêter là : elle développerait également une caméra de surveillance d'intérieur ainsi qu'un hub domotique, dont la sortie serait prévue pour l'année prochaine.

La sonnette connectée d’Apple est encore loin d’être prête

Toutefois, les amateurs de domotique devront s'armer de patience. Le projet de sonnette intelligente n'en serait qu'à ses débuts et sa commercialisation ne serait pas envisagée avant la fin de l'année prochaine, au plus tôt. Le système intégrerait une nouvelle puce réseau développée en interne par Apple.

Un point intéressant soulevé par Gurman concerne la stratégie de commercialisation. Apple pourrait choisir de ne pas commercialiser directement ce produit sous sa marque, préférant s'associer à un partenaire comme Belkin, pour éviter d'être directement associée à d'éventuels problèmes de sécurité.

Le principe serait similaire au Face ID de l'iPhone : la sonnette scannerait automatiquement le visage des résidents pour leur permettre d'entrer, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Cette révélation de Gurman s'inscrirait dans un plan plus large de développement des produits domotiques d'Apple. L'entreprise prévoit notamment de lancer un nouveau dispositif de contrôle domestique fixable au mur, ainsi que des mises à jour de l'Apple TV et du HomePod mini.

Il reste maintenant à voir quand sortiront ces produits pour la maison connectée signés Apple. Pour l’instant, les fans de la marque devront se contenter du Homepod, l’enceinte intelligente de l’entreprise qui s’est déclinée en plusieurs exemplaires au cours de ces dernières années. D’ailleurs, une version avec un écran pourrait bien voir le jour bientôt.