Apple ne vend plus cet accessoire bien pratique pour iPhone

Entre le succès des AirPods et autres appareils sans fil et le passage des iPhone à l'USB-C, les adaptateurs Lightning ne sont plus aussi prisés qu'avant, si bien qu'Apple a décidé les retirer de la vente.

Apple a retiré de la vente un accessoire qui fut bien pratique pendant des années, mais qui a perdu en utilité au fil du temps : l'adaptateur Lightning vers jack 3.5 mm pour l'iPhone. Il n'est plus disponible dans la boutique en ligne aux États-Unis et dans de nombreux pays. On le trouve encore dans l'Apple Store en France au prix de 10 euros, mais il est probable qu'il y sera prochainement supprimé, le temps d'écouler les stocks.

Apple avait lancé cet accessoire après avoir décidé de ne plus proposer de port jack 3.5 mm sur ses iPhone, pour laisser une possibilité aux utilisateurs de continuer à utiliser leur casque ou leurs écouteurs filaires. Il était même inclus dans la boite des iPhone 7, iPhone 8 et iPhone X, avant d'en disparaître à partir de la génération des iPhone XS. Il devient alors uniquement un accessoire vendu à part.

De nombreux utilisateurs sont encore équipés d'un iPhone intégrant un port Lightning, mais seuls trois modèles encore vendus par Apple sont pourvus de cette connectique : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus et l'iPhone SE 3. Ces appareils devraient quitter le catalogue en septembre prochain.

L'intérêt de l'adaptateur Lightning vers jack 3.5 mm s'est réduit depuis le passage des derniers modèles à une connectique USB-C. D'ailleurs, Apple continue de vendre un adaptateur USB-C vers jack 3.5 mm, au même tarif de 10 euros. La grande popularité des écouteurs et casques sans fil ont aussi contribué à enterrer l'adaptateur Lightning vers jack 3.5 mm.

Apple continue par contre de vendre des écouteurs filaires dans les trois formats : USB-C, Lightning et jack 3.5 mm. D'autres adaptateurs Lightning sont toutefois retirés de la vente également, dont le câble Lightning vers VGA. Si vous estimez avoir besoin d'un adaptateur Lightning vers jack 3.5 mm ou Lightning vers VGA, c'est en tout cas le moment de s'en procurer un. Apple avait arrêté de vendre son SuperDrive USB aux États-Unis en août 2024, et celui-ci était ensuite retiré de la vente en France au mois d'octobre, deux mois plus tard.

